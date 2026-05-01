25 квітня безпілотники Сил оборони України успішно уразили декілька винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34 на російському аеродромі в Челябінській області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Уражено літаки Су-57 та Су-34

Відомо, що літаки стояли на аеродромі Шагол. Ступінь пошкоджень ворожих літаків уточнюється.

Ціль була розташована на відстані близько 1 700 км від держкордону України.

29 квітня повідомлялося, що дрони ЗСУ уразили російські гелікоптери Мі-28 та Мі-8 у Воронезькій області Росії. Це за 150 кілометрів від фронту. На момент ураження гелікоптери саме заправляли пальним.

У ніч на 15 квітня Сили оборони уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 у Красногірському Запорізької області та радіолокаційну станцію Небо-СВУ в Гвардійському в Криму.

У березні українські дрони уразили один із ключових авіаремонтних заводів у Старій Руссі на території РФ. На заводі ремонтують та модернізують важкі транспортні літаки, зокрема, Іл-76, Іл-78 та Л-410, а також авіаційні двигуни типу Д-30КП, АІ-20 та інші агрегати.

Джерело : Генштаб ЗСУ

