Президент Володимир Зеленський стверджує, що буде “готовий” піти у відставку після закінчення війни.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Axios.

Що сказав Зеленський про вибори до завершення війни

Очільник Української держави наголосив, що вибори є важливими і можливими.

Зараз дивляться

У відповідь на запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Зеленський відповів, що “буде готовий” піти у відставку.

– Моя мета – закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду, – заявив президент.

Він також пообіцяв, що звернеться до парламенту країни з проханням про організацію виборів у разі, якщо перемир’я буде досягнуте.

Проте водночас висловив думку, що безпекова ситуація та Конституція України є певними викликами для термінових виборів.

Володимир Зеленський додав, що розуміє, що люди можуть хотіти лідера з “новим мандатом”, який зможе ухвалити важливі рішення, що допоможуть досягнути довгострокового миру.

– Під час перемир’я, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо, – вважає Зеленський.

Нагадаємо, в теорії вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі, однак їхня організація, а також проведення голосування в таких умовах створюють значні ризики для політичної стабільності.

Серед головних проблем – відсутність гарантій безпеки виборців, бо обстріли продовжуються на усій території.

Раніше президент заявляв, що Україна готова до виборів, але тільки у разі повного припинення вогню – як на суші, так і у повітрі та на морі.

Джерело : Axios

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.