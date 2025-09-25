Президент Владимир Зеленский утверждает, что будет “готов” уйти в отставку после окончания войны.

Об этом Зеленский сказал в интервью изданию Axios.

Что сказал Зеленский о выборах до окончания войны

Глава Украинского государства подчеркнул, что выборы важны и возможны.

В ответ на вопрос, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны, Зеленский ответил, что “будет готов” уйти в отставку.

– Моя цель – закончить войну, а не продолжать баллотироваться на пост, – заявил президент.

Он также пообещал, что обратится к парламенту страны с просьбой об организации выборов в случае, если перемирие будет достигнуто.

Однако в то же время высказал мнение, что ситуация с безопасностью и Конституция Украины являются определенными вызовами для срочных выборов.

Владимир Зеленский добавил, что понимает, что люди могут хотеть лидера с “новым мандатом”, который сможет принять важные решения, способствующие достижению долгосрочного мира.

– Во время перемирия, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно, – считает Зеленский.

Напомним, в теории выборы в Украине в условиях военного положения возможны, однако их организация, а также проведение голосования в таких условиях создают значительные риски для политической стабильности.

Среди главных проблем – отсутствие гарантий безопасности избирателей, поскольку обстрелы продолжаются на всей территории.

Ранее президент заявлял, что Украина готова к выборам, но только в случае полного прекращения огня – как на суше, так и в воздухе и на море.

