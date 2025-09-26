Війна в Україні триває понад три роки. За законом, під час воєнного стану мобілізації підлягають чоловіки до 60 років.

Водночас чоловіки за 50 часто мають хронічні захворювання, через що не завжди можуть виконувати бойові завдання. Тому в парламенті та серед військових не раз порушувалося питання про зниження граничного мобілізаційного віку.

Чи можливе зниження мобілізаційного віку до 50 років, Факти ICTV запитали в адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко.

Зараз дивляться

Зниження мобілізаційного віку до 50 років в Україні: що відомо

Наразі у Верховній Раді розглядається законопроєкт №12222, який пропонує внести зміни до закону Про військовий обов’язок і військову службу. Зокрема, пропонується зменшення мобілізаційного віку та віку перебування у запасі з 60 до 55 років, але водночас зберегти можливість для охочих служити навіть після досягнення цього віку.

Ба більше, до Кабміну неодноразово подавалися петиції щодо зниження мобілізаційного віку:

№41/008451-25 Наприклад, петиціявід 14 серпня 2025 року, автором якої є Віктор Сніжко, вимагає знизити граничний вік із 60 до 55 років.

№41/008658-25 Ще одна петиція —від 24 вересня 2025 року — аргументує, що чоловіки, старші 55 років, мають слабке здоров’я та часто потребують лікування, тож не можуть ефективно проходити службу.

№22/229766-єп Ще у 2024 році петиціяіз вимогою зменшити мобілізаційний вік до 50 років зібрала необхідну кількість підписів і нині перебуває на розгляді.

Чи можливе зменшення мобілізаційного віку до 50 років: думка юриста

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснює, що нині діє кілька контрактних програм для служби у ЗСУ, зокрема Контракт 18-24, а нещодавно запроваджено і Контракт 60+. Він дозволяє чоловікам старше 60 років підписувати контракт на проходження служби під час воєнного стану.

Президент підписав відповідний закон, і військові частини вже отримали інструкції, як працювати з такими контрактами. Саме тому, на думку адвокатки, очікувати зниження мобілізаційного віку найближчим часом не варто.

– Попри численні петиції та дискусії, наразі немає жодних ухвалених законів чи постанов Кабміну, які б передбачали зниження мобілізаційного віку до 50 років, – наголосила адвокатка.

Водночас Аніщенко зазначає, що чоловіки після 50 років мають слабше здоров’я, але у ЗСУ існують посади в підрозділах забезпечення чи зв’язку, де вони можуть виконувати завдання. Тож їх продовжують залучати до служби.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.