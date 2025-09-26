Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт програми своєї діяльності на 2025–2026 роки, який передбачає низку нововведень у сфері оборони та мобілізації.

Що відомо про посилення мобілізації в Україні у 2026 році, ми розпитали у адвокатки юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко.

Чи буде посилення мобілізації: що планують у Кабміні

Відповідно до проєкту програми діяльності Кабміну, серед основних заходів — впровадження електронного обліку в територіальних центрах комплектування (ТЦК) та створення нової структури Сил оборони з урахуванням формування Космічних сил.

Зараз дивляться

Уряд продовжить модернізувати систему проходження військової служби, військового обліку та мотивації громадян. Також планують удосконалити механізми відбору та повернення військовослужбовців до лав армії, паралельно впроваджуються реформи у сферах охорони здоров’я та навчання в оборонному секторі.

Ключові орієнтири, яких мають досягти до кінця 2026 року:

До 31 грудня 2026 року воєнно-медична доктрина буде деталізована відомчими настановами.

У 100% військових з’єднань відпрацюють алгоритми медичної евакуації з досягненням оптимального часу відповідно до тактичної обстановки.

У 80% військових частин медичне забезпечення має відповідати встановленим нормам.

Щомісяця до кінця 2026 року планується забезпечення стабільного виконання планових показників з рекрутингу та мобілізації:

Рекрутинг громадян України – укладання 3 500 контрактів на проходження військової служби.

Рекрутинг іноземців та осіб без громадянства – укладання 1 000 контрактів.

Пряма мобілізація до військових частин – залучення 2 500 громадян України у визначені підрозділи.

Зараз до лав ЗСУ щомісяця залучають до 30 тис. осіб. Про це під час брифінгу повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Якщо порівняти, то виходить, що у 2025 року щомісяця до лав ЗСУ залучають 30 тис. осіб, а у 2026 планують залучати 7 тис. осіб. Отже, відповідно до цих даних, посилення мобілізації в Україні не планується.

Чи можливе посилення мобілізації у 2026 році

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, наразі в Україні мобілізація здійснюється відповідно до планів Генерального штабу та командування ЗСУ.

Як зазначила адвокатка, мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років, за умови що вони не мають жодних підстав для бронювання чи відстрочки.

– До мобілізації можуть залучати осіб, які не визнані непридатними до військової служби, тобто пройшли медичну комісію (ВЛК) і отримали висновок про придатність, а також тих, хто не має законних підстав для відстрочки, наприклад роботи у критичній інфраструктурі, навчання чи сімейних обставин, – наголосила адвокатка.

Якщо людина не отримала офіційне бронювання за фахом, освітою або місцем роботи, її також можуть мобілізувати. Тобто будь-який громадянин у віці від 25 до 60 років, який не має медичних, професійних чи інших законних обмежень, підлягає обов’язковій мобілізації відповідно до чинного законодавства.

Читайте також Чи можливе зниження мобілізаційного віку до 50 років в Україні

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.