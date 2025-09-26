На кухні є багато незамінної техніки, без якої ця кімната не функціонує нормально. Варильна поверхня – одна з них.

Це панель, яка нагріває посуд на одній або декількох зонах і використовується щодня без винятків.

Ми вивчили доступний ринок цих побутових приладів і дійшли висновку, що під час вибору без допомоги фахівців не обійтися. Тому ми звернулися за порадою до фахівців з інтернет-магазину техніки Венкон.

Велике розмаїття моделей та актуальні ціни ви можете переглянути в каталозі варильних поверхонь на сайті Венкон.

Електрична чи газова варильна поверхня

Тип газової поверхні – це перше, із чого потрібно почати вибір. Вони бувають електричні та газові. Між ними така різниця:

Експерти з Венкон рекомендують порівняти всі переваги та недоліки газової та електричної варильної поверхні.

Більшість споживачів обирають електричні. Цьому сприяє сучасний вигляд, точність налаштування температури нагріву, легкий догляд, безпека, сучасні моделі досить якісні та довговічні.

Ті, хто звик до традиційних інструментів на кухні, віддають перевагу газовим, також їх вибирають, якщо необхідно заощадити на покупці.

Що враховувати, обираючи електричну варильну поверхню

Щоб не довелося вести додаткову лінію живлення, вибирайте моделі до 4 кВт з однофазним живленням на 230 В – більшість побутових варильних поверхонь входять в цей ліміт.

Якщо потужності буде більше, то для недопущення перевищення навантаження на мережу, доведеться вести окрему проводку або переходити на трифазне живлення, що не завжди доступно вдома.

Для економії можна вибрати поверхні з нагрівачами у вигляді електричних млинців. Hi-light – більш сучасні нагрівачі. Індукційні – особливі, швидко нагріваються, але працюють зі спеціальним посудом.

Параметри газових варильних поверхонь

Головне – тип палива. Природний газ – для газованих будівель, скраплений – для роботи від балонів.

Електропідпал спростить експлуатацію, усуне необхідність використання сірників і запальничок, дасть можливість вмикати конфорку однією рукою. Наявність системи газ-контроль підвищує безпеку і запобігає витоку.

Скільки потрібно зон нагріву у варильної поверхні

Звична для всіх кількість зон нагріву – це 4. Цього вистачить для одночасного приготування декількох страв, нагріву води в чайнику та інших завдань. Цей варіант чудово підійде для середньостатистичної сім’ї.

Якщо місця на кухні багато і кулінарних потреб більше, то варто вибирати моделі з великою кількістю нагрівальних зон. Виробники пропонують до 8. Цей варіант підійде також і для кухонь закладів громадського харчування.

Якщо кухня маленька, то можна вибрати компактні моделі – на 2 або навіть на 1 зону нагріву. Можна використовувати для однієї людини або невеликої сім’ї.

Що пропонує Венкон під час купівлі варильних поверхонь

Венкон – це експерти у сфері побутової техніки. І звернувшись до них щодо купівлі варильної поверхні, ви отримаєте таке:

консультації експертів – вони вислухають ваші побажання, врахують умови експлуатації і запропонують відповідні моделі;

можливість отримати послугу монтажу варильної поверхні зі знижкою;

зручні способи оплати та доставка по Україні.

Довірте кухню фахівцям, щоб користуватися нею було зручно і приємно.

Фото: Венкон

