На кухне есть множество неотъемлемой техники, без которой эта комната не функционирует нормально. Варочная поверхность – одна из них.

Это панель, которая нагревает посуду на одной или нескольких зонах и используется каждый день без исключений.

Мы изучили доступный рынок этих бытовых приборов и пришли к выводу, что при выборе без помощи специалистов не обойтись.

Большое разнообразие моделей вы можете посмотреть в каталоге варочных поверхностей.

Электрическая или газовая варочная поверхность

Тип газовой поверхности – это первое, с чего нужно начать выбор. Они бывают электрические и газовые. Между ними такая разница:

Рекомендуется сопоставить все преимущества и недостатки газовой и электрической варочной поверхности.

Большинство потребителей выбирают электрические. Этому способствует современный вид, точность настройки температуры нагрева, легкий уход, безопасность, современные модели достаточно качественные и долговечные.

Те, кто привык к традиционным инструментам на кухне – предпочитают газовые, также их выбирают, если необходимо сэкономить на покупке.

Что учитывать при выборе электрической варочной поверхности

Чтобы не пришлось вести дополнительную линию питания, выбирайте модели до 4 кВт с однофазным питанием на 230 В – большинство бытовых варочных поверхностей входят в этот лимит.

Если мощности будет больше, то для недопущения превышения нагрузки на сеть, придется вести отдельную проводку или переходить на трехфазное питание, что не всегда доступно дома.

Для экономии можно выбрать поверхности с нагревателями в виде электрических блинов. Hi-light – более современные нагреватели. Индукционные – особенные, быстро нагревают, но работают со специальной посудой.

Параметры газовых варочных поверхностей

Главное – тип топлива. Природный газ – для газированных зданий, сжиженный – для работы от баллонов.

Электроподжиг упростит эксплуатацию, исключит спички и зажигалки, даст возможность включать конфорку одной рукой. Наличие системы газ-контроль повысит безопасность и исключит утечку.

Сколько нужно зон нагрева у варочной поверхности

Привычное для всех количество зон нагрева – это 4. Этого хватит для одновременного приготовления нескольких блюд, нагрева воды в чайнике и других задач. Этот вариант отлично подойдет для среднестатистической семьи.

Если места на кухне много и кулинарных потребностей больше, то стоит выбирать модели с большим количество нагревательных зон. Производители предлагают до 8. Этот вариант подойдет также и для кухонь заведений общественного питания.

Если кухня маленькая, то можно выбрать компактные модели – на 2 или даже 1 нагревателю зону. Можно использовать для одного человека или небольшой семьи.

Что предлагает Венкон при покупке варочных поверхностей

Венкон – это эксперты в области бытовой техники. И обратившись в ним за покупкой варочной поверхности, вы получите следующее:

консультации экспертов – они выслушают ваши пожелания, учтут условия эксплуатации и предложат подходящие модели;

возможность получить услугу монтажа варочной поверхности со скидкой;

удобные способы оплаты и доставка по Украине.

Доверьте кухню специалистам, чтобы пользоваться ею было бы удобно и приятно.

