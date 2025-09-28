Втрати ворога на 28 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 313-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 млн 108 тис. 510 вбитими і пораненими.

Втрати ворога на 28 вересня 2025 року

  • особового складу – близько 1 108 510 (+1110) осіб;
  • танків – 11 211 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 290 (+2);
  • артилерійських систем – 33 231 (+45);
  • РСЗВ – 1 503 (+1);
  • засобів ППО – 1 223;
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64 385 (+454);
  • крилатих ракет – 3 747 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 040 (+131);
  • спеціальної техніки – 3 977 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

