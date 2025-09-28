Юлія Соколова, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 28 вересня: мінус 1 110 окупантів та понад чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 28 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 110 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 313-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 млн 108 тис. 510 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 28 вересня 2025 року
- особового складу – близько 1 108 510 (+1110) осіб;
- танків – 11 211 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 290 (+2);
- артилерійських систем – 33 231 (+45);
- РСЗВ – 1 503 (+1);
- засобів ППО – 1 223;
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64 385 (+454);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 040 (+131);
- спеціальної техніки – 3 977 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.