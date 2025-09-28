Втрати ворога на 28 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували ще 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 313-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 млн 108 тис. 510 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 28 вересня 2025 року

особового складу – близько 1 108 510 (+1110) осіб;

танків – 11 211 (+7);

бойових броньованих машин – 23 290 (+2);

артилерійських систем – 33 231 (+45);

РСЗВ – 1 503 (+1);

засобів ППО – 1 223;

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64 385 (+454);

крилатих ракет – 3 747 (+0);

кораблів / катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 040 (+131);

спеціальної техніки – 3 977 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.