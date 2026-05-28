Компоненти балістичної ракети Орєшнік, якою російські війська вдарили по території України 24 травня, виготовлені на заводі у Білорусі.

Про це повідомляє Офіс президента.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, представники СБУ та Офісу генерального прокурора провели зустріч із послами європейських країн щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Їм продемонстрували деталі російських ракет Циркон, Калібр, Х-101 та дронів Герань-2, якими Росія атакувала Україну в ніч на 24 травня.

У цьому озброєнні були компоненти іноземного виробництва, зокрема, Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших. Серед них – деталі, виготовлені цього року.

Водночас послам країн Європи показали окремі плати з Орєшніка, які містять виключно російські та білоруські компоненти, виготовлені протягом 2004–2014 років.

– Нам потрібно зосередитися та справді зупинити постачання деталей, що надходять до Росії. Це стане значним ударом по потужностях російського оборонного виробництва, – стверджує Власюк.

За його словами, важливо посилити контроль над доступом Білорусі до іноземної електроніки. Він додав, що частину компонентів виготовили на мінському заводі Інтеграл, зокрема мікрочипи та плати для крилатих ракет та Орєшніка.

У ніч на 24 травня російські війська запустили балістичну ракету середньої дальності Орєшнік по Білій Церкві Київської області, підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Згодом у листі до президента США Дональда Трампа та американського Конгресу Зеленський уточнив, що в ту ніч Росія застосувала дві ракети Орєшнік по Україні.

У листі йдеться, що одна ракета влучила в Київській області, а інший Орєшнік міг впасти на тимчасово окупованій території Донецької області.

