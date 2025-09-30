СБУ зібрала доказову базу і повідомила про підозру двом генералам РФ та їхнім підлеглим з елітної дивізії за військові злочини в Сумській області на початку повномасштабної війни.

Підозра генералам РФ за удари по Охтирці: що відомо

Як повідомили в СБУ, йдеться про масовані обстріли окупантами цивільної інфраструктури Охтирки 25 лютого 2022 року. По місту вдарили реактивними системами залпового вогню Град і Ураган.

– Під час атаки ворог зруйнував і пошкодив місцеві дитячі садки, десятки житлових будинків і об’єкт енергетики, зокрема критично важливу ТЕЦ, – йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу загинули дев’ять жителів громади, серед яких була дитина. Ще дев’ять цивільних, зокрема дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Стало відомо, що атаки санкціонував командувач 1 танкової армії Західного військового округу країни-агресора генерал-лейтенант Сергій Кисіль.

Далі за його наказом підготовкою і здійсненням вогневого ураження займалися його підлеглі з 4 танкової дивізії РФ (більш відомої як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова):

генерал-майор Євген Журавльов – командир дивізії;

полковник Дмитро Кіршин – начальник штабу дивізії;

полковник Володимир Кривощапов – начальник артилерії дивізії;

полковник Олександр Александров – командир 275 самохідного артилерійського полку;

підполковник Магомедрасул Курбанов – начальник штабу — заступник командира 275 самохідного артилерійського полку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (військові злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до скоєння військових злочинів проти України.

Джерело : СБУ

