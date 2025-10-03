Сьогодні, 3 жовтня, росіяни завдали масованого удару по українській газовій інфраструктурі – якраз напередодні опалювального сезону. Ворог шукає способи завдати більше шкоди українцям.

Про це після ставки верховного головнокомандувача заявив у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на газову інфраструктуру

За словами президента, лише в одному цьому ударі росіяни випустили по нашій газовій інфраструктурі 35 ракет, зокрема балістичних, і лише половину ракет вдалося збити.

Ввечері 3 жовтня росіяни вдарили балістикою по енергетичній інфраструктурі на Донеччині. Там триває відновлення.

– Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – у Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка. І хочу відзначити всіх, хто оперативно допомагає людям і здійснює ремонти, заміну джерел енергопостачання. Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, отримали її. Ресурси для такої допомоги є, – каже Володимир Зеленський.

Після ставки верховного головнокомандувача президент зауважив, що очікує більших результатів від військового командування щодо захисту неба та прикриття північно-східних областей.

Удари по об’єктах у РФ

Також на ставці Зеленському доповіли про щодо результатів українських ударів по російській логістиці та паливному комплексу. Президент подякував Силам оборони за влучність.

– Росія обирає війну, Росія руйнує життя наших людей і повинна за це відповідати – далекобійність наша буде збільшуватись, – каже Володимир Зеленський.

За словами президента, цікавим є той факт, що Росія імпортує бензин з Азії, Китаю, з Білорусі.

– Країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, наших Збройних сил, нашої розвідки й наших українських виробників зброї, – каже глава держави.

