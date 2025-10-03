Удари РФ по газовій інфраструктурі: видобуток може скоротитися на третину – експерт

У ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією НАК Нафтогаз Україна, ворог випустив 35 ракет, більша частина з яких – балістичні – по потужностях у Харківській і Полтавській областях. Росіяни також застосували 60 дронів.

Вдалося збити не всі повітряні цілі. Унаслідок атаки пошкоджена значна частина об’єктів. Деякі руйнування – критичні.

У коментарі Фактам ICTV експерт з питань енергоефективності, виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Святослав Павлюк розповів, що внаслідок російських ударів по об’єктах НАК Нафтогаз на Харківщині й Полтавщині Україна може втратити щонайменше третину власного газовидобутку.

Це створює серйозні ризики для проходження опалювального сезону, адже ресурси для швидкого відновлення видобутку чи збільшення імпорту обмежені, а ціни на закупівлю газу за кордоном залишаються високими.

Наскільки суттєвими є пошкодження для газовидобувної галузі

На думку експерта, пошкодження після цієї атаки є значними. Ударів зазнали Харківщина і Полтавщина – ключові регіони для галузі. Це вплине на видобування безумовно.

Територія видобутку газу в Україні не така велика: найбільші обсяги дають Полтавщина, Чернігівщина, частково західні регіони та Приазов’я.

Унаслідок атаки пошкоджені об’єкти Нафтогазу чи Укргазвидобування у його складі. Павлюк припускає, що йдеться про комерційні об’єкти видобутку. У будь-якому разі весь газ зрештою надходить в операторську систему через компресорні станції і далі – у газотранспортну мережу.

Чи зазнала пошкоджень сама газотранспортна система, поки невідомо.

– Я вважаю, що це зачепить щонайменше третина видобутку. Якщо раніше в Україні сумарний видобуток становив близько 18 мільярдів кубометрів на рік, то випадіння третини – це дуже суттєво. Питання лише в тому, наскільки швидко газовики зможуть відновити роботу, – зазначив експерт.

Як наслідки атаки вплинуть на опалювальний сезон

На думку Павлюка, наслідки атаки можуть серйозно вплинути на проходження опалювального сезону.

За його словами, раніше співвідношення між власним видобутком і імпортом було приблизно один до двох. Україна видобувала близько 50 млн кубометрів газу на добу, імпортувала – близько 25 млн. Ще близько 50 млн відправлялося в підземні сховища.

– Якщо ми втратимо частину цих 50 млн кубометрів добового видобутку, то закачка у сховища значно зменшиться. В результаті наприкінці опалювального сезону можуть виникнути проблеми, – зазначив експерт.

Він додав, що запаси у підземних сховищах і так залишаються невисокими. До того ж, до “буферного” газу зараховують навіть обсяги, які перебувають на окупованих територіях, хоча доступу до них немає.

– Тож ми входимо у зиму в дуже складному становищі, – наголошує Павлюк.

На його думку, війна переходить у фазу тотального знищення енергетичної інфраструктури: Україна завдає ударів по об’єктах газової, нафтової та паливної інфраструктури Росії, натомість росіяни б’ють по українському газовидобутку.

– Українські міста певною мірою готувалися до таких сценаріїв і усвідомлювали, що подібні ситуації можливі. Деякі громади переходили на резервне паливо, облаштовували резервні котельні, а на окремих ключових об’єктах встановлювали теплові помпи, – додав виконавчий директор Асоціації Енергоефективні міста України.

Чи є можливість швидко відновити видобуток

Павлюк припускає, що удари, швидше за все, були не безпосередньо по свердловинах, а по заводах осушки та компресорних станціях.

Газ на виході має низький тиск, його потрібно осушити й дотиснути компресорами, перш ніж подавати в магістральні газопроводи.

– Це великі, громіздкі об’єкти, і відновити їх швидко складно. Ймовірно, саме вони стали мішенню, бо влучити по таких об’єктах простіше, – зазначив експерт.

Збільшення імпорту або переорієнтування видобутку з інших регіонів

За словами Павлюка, всі можливі родовища й так працюють на максимумі, за винятком одного, яке заблоковане судовим рішенням. Тобто ресурсів для збільшення видобутку з інших регіонів практично немає.

Щодо імпорту газу, експерт вказує на дві проблеми.

– Перша – технічна: чи зможуть сусідні країни збільшити поставки. Друга – фінансова: чи зможемо ми за це заплатити, – зауважив він.

Святослав Павлюк пояснює, що на сьогоднішній день ціни з доставкою в українську систему становлять близько $500 за тисячу кубометрів. При цьому газ власного видобутку для населення продається за $150–200.

– Відповідно різницю у $300-350 доларів за тисячу кубів потрібно десь взяти і дотувати. Ми купуємо газ дорого, а продаємо дешево. Це фактично гра в популізм і субсидії. Тому головне питання зараз – де знайти гроші, – підсумував він.



