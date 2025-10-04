Укрзалізниця скасувала низку рейсів після удару по вокзалу в Шостці
Укрзалізниця скасувала низку приміських рейсів на Сумщині через пошкодження рухомого складу під час обстрілу залізничного вокзалу в Шостці.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Скасування поїздів на Сумщині після удару по Шостці: що відомо
Унаслідок атаки на залізничний вокзал у Шостці тимчасово не курсують наступні такі потяги:
- №967 Терещенська – Новгород-Сіверський
- №968 Новгород-Сіверський – Терещенська
- №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський
- №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська
Завтра, 5 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:
- №6701 Терещенська – Новгород-Сіверський
- №6702 Новгород-Сіверський – Терещенська
- №967 Терещенська – Новгород-Сіверський
- №968 Новгород-Сіверський – Терещенська
- №6705 Терещенська – Новгород-Сіверський
- №6706 Новгород-Сіверський – Терещенська
Нагадаємо, що 4 жовтня близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі Шостки в очікуванні відправлення.
Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулося повторне ураження безпілотником ще одного потяга.
Уражено локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського та електровоз потяга Київ-Шостка.
Унаслідок атаки окупантів, станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей, серед них 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років