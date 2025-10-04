Укрзалізниця скасувала низку приміських рейсів на Сумщині через пошкодження рухомого складу під час обстрілу залізничного вокзалу в Шостці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Скасування поїздів на Сумщині після удару по Шостці: що відомо

Унаслідок атаки на залізничний вокзал у Шостці тимчасово не курсують наступні такі потяги:

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська

Завтра, 5 жовтня, тимчасово не курсуватимуть:

№6701 Терещенська – Новгород-Сіверський

№6702 Новгород-Сіверський – Терещенська

№967 Терещенська – Новгород-Сіверський

№968 Новгород-Сіверський – Терещенська

№6705 Терещенська – Новгород-Сіверський

№6706 Новгород-Сіверський – Терещенська

Нагадаємо, що 4 жовтня близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі Шостки в очікуванні відправлення.

Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулося повторне ураження безпілотником ще одного потяга.

Уражено локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського та електровоз потяга Київ-Шостка.

Унаслідок атаки окупантів, станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей, серед них 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років

