Російська армія у суботу, 4 жовтня, атакувала пасажирський потяг Шостка – Київ. Внаслідок удару відомо про щонайменше вісьмох поранених.

Прокуратура Сумської області розпочала розслідування за фактом удару РФ по залізничному вокзалу в Шостці.

РФ вдарила по потягу Шостка – Київ

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни у суботу атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді близько 11:50.

– Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири, – повідомив Григоров.

У Сумській прокуратурі повідомили, що станом на 13:00 год відомо про поранення щонайменше 8 людей. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк у коментарі Суспільному казала, що внаслідок атаки РФ по потягу постраждали близько 30 людей.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що РФ двічі вдарила по залізничному вокзалу в Шостці.

За його словами, перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська – Новоград – Сіверського, а коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував – цього разу ціллю став електровоз потяга Київ – Шостка.

– Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці. Медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги, – повідомив він.

В Укрзалізниці повідомили, що серед постраждалих їхня співробітниця – касирка приміського потягу. Також серед постраждалих троє дітей. Їм надається допомога у медичних закладах.

У прокуратурі уточнили, що серед постраждалих 44-річна жінка та троє її синів, яким 14, 11 та 7 років.

Реакція Зеленського на удар по потягу

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар безпілотником по поїзді у Шостці.

Він зазначив, що за попередніми даними, в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.

– Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність, – наголосив президент.

За його словами, розмов вже недостатньо, потрібні спільні дії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

