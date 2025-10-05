Росія повинна зіткнутися зі зростаючим трансатлантичним тиском, особливо щодо своїх доходів від енергоносіїв, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Купівля російських енергоносіїв рівнозначна фінансуванню воєнних злочинів проти України, зазначив Сибіга, реагуючи на черговий обстріл України з боку РФ.

– За ніч понад 50 російських ракет і 500 безпілотників обстріляли міста і населені пункти по всій Україні, у результаті чого загинули щонайменше п’ятеро людей і ще близько десятка отримали поранення. Під Львовом у своєму будинку загинула ціла сім’я з чотирьох осіб, включаючи дівчинку-підлітка. Щоб зупинити ескалацію терору, Росія повинна зіткнутися зі зростаючим трансатлантичним тиском, особливо щодо своїх доходів від енергоносіїв, – написав він X.

Сибіга наголосив, що купівля російських енергоносіїв рівнозначна фінансуванню військових злочинів проти України.

– Разом ми можемо і повинні позбавити російську військову машину ресурсів для терору, – додав міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що ночі та на світанку Росія масовано обстріляла Україну ракетами, дронами, керованими авіабомбами. На жаль, є жертви та поранені, є пошкодження житлової інфраструктури. До того ж, РФ цілилась в енергооб’єкти.

