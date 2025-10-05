Вночі та на світанку Росія масовано обстріляла Україну ракетами, дронами, керованими авіабомбами. На жаль, є жертви та поранені, побило багато житлової інфраструктури.

Факти ICTV розповідають про наслідки російського обстрілу України 5 жовтня.

Обстріл України 5 жовтня

За даними командування Повітряних сил, одразу після опівночі групи ударних дронів фіксувалися на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині та інших областях. О першій ночі зафіксовано зліт кількох бортів Ту-95 з аеродрому Оленья, що в Мурманській області.

Близько пів на третю ночі ворог запустив КАБи на Запоріжжя. А о 03:34 росіяни пустили крилаті Калібри з Чорного моря. Рух ракет зафіксували у напрямку Одещини, Хмельниччини, Тернопільщини. Також група Калібрів рухалася на Івано-Франківськ та Львів.

– У повітряному просторі перебуває десятки БпЛА! Більшість рухаються у напрямку західних регіонів, – наголосили у Повітряних силах.

О 04:25 в районі Енгельсу ворожі літаки Ту-95 здійснили пуски крилатих ракет. За кілька хвилин додалась загроза застосування балістичного озброєння для південних та східних регіонів.

Близько 5-ї ранку росіяни випустили ще кілька груп ракет – у напрямку Київщини, Миколаївщини, Старокостянтинова на Хмельниччині.

О 06:29 російські літаки випустили балістичні Кинджали, які прямували через Київ і Житомир на Львів та Львівську область. Водночас у небі над областями маневрували групи крилатих ракет, які також потім полетіли на Львівщину та Івано-Франківщину.

Атака на Львів 5 жовтня

Міський голова Андрій Садовий вночі повідомив про роботу ППО та вибухи у Львові. За його словами, в наслідок атаки у місті фіксуються пожежі, тому мер закликав містян зачинити вікна. Через атаку зранку не пустили на маршрути громадський транспорт.

Низка приміських поїздів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин. Також регіональний поїзд №826 Львів – Хмельницький відправився з початкової із затримкою 30 хвилин.

У Львові горить індустріальний парк Sparrow.

За словами Андрія Садового, у селі Лапаївка Львівського району внаслідок російського удару загинули двоє людей, ще двоє поранені. 46-річний чоловік дістав тяжкі травми, зокрема черепно-мозкову. Його стан важкий. 60-річна жінка має забійну рану голови. Її стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.

Обстріл Запоріжжя та області

Вночі 5 жовтня росіяни обстріляли Запоріжжя та Запорізьку область дронами та керованими авіабомбами.

Від ворожих ударів постраждали три райони Запоріжжя, а саме вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі. Комунальники вже закривають вибиті вікна.

Понад 73 тис. абонентів у Запоріжжі та Запорізького районі лишилися без світла. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення – до кінця доби.

На жаль, в наслідок російської атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.

Знеструмлення на Черкащині 5 жовтня

За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, важкою була ніч у регіоні. Сили протиповітряної оборони збили 13 ворожих дронів. На щастя, постраждалих немає.

Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина споживачів без світла. Аварійні бригади обленерго вже працюють на місцях.

Атака дронів на Кіровоградщину 5 жовтня

Під час масованої комбінованої атаки на Кіровоградщині сили протиповітряної оборони працювали по російських безпілотниках.

В Олександрійському районі уламками збитого БпЛА побило вікна у двох житлових будинках та дах господарчої споруди. В Голованівському – понівечено 10 приватних домоволодінь. Зачепило також лінії електропередач.

Обійшлося без постраждалих, повідомив Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА.

Атака на Вінниччину 5 жовтня

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки є влучання в промисловий цивільний обʼєкт на Вінниччині. За словами

першої заступниці керівника ОВА Наталі Заболотної, інформації про постраждалих поки не надходило.

Обстріл Чернігівщини 5 жовтня

На Чернігівщині росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури – рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.

За словами керівника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, Чернігів атакували Шахеди. На місці влучання у підприємство виникла масштабна пожежа. Також росіяни вдарили по енергообʼєкту. Через це в одному із районів Чернігова аварійні відключення світла.

Ніжин також опинився під ударом ворожих безпілотників. Там пошкоджений житловий будинок. На одному із підприємств сталася пожежа, яку вже загасили.

У Семенівській громаді через удар дрона пошкоджене адміністративне приміщення.

Вибухи в Івано-Франківську 5 жовтня

Вночі російські дрони та ракети атакували Івано-Франківську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Ціллю ворога була критична інфраструктура.

За словами керівниці ОВА Світлани Онищук, в одній із громад області частково пошкоджено житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

Удари по Дніпропетровщині

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили КАБами по Покровській громаді Синельниківщини. Зруйнували три приватні будинки.

Нікопольський район ворог атакував із важкої артилерії та Градів. Били окупанти по райцентру й Марганецькій громаді. Там триває обстеження територій.

Вночі оборонці неба знищили 16 безпілотників.

Атака на Херсон 5 жовтня

Вранці 5 жовтня росіяни дроном вдарили по Херсону. Поранення у Дніпровському районі дістали 50-річна жінка та 58-річний чоловік. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення. У чоловіка також закрита черепно-мозкова травма. Він у середньому стані тяжкості. Жінка – у важкому.

