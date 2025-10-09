З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діє спрощена процедура отримання дозволу на придбання мисливської зброї для військовослужбовців. Це пов’язано з необхідністю забезпечення безпеки країни та захисту громадян.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати дозвіл на зброю військовослужбовцю та які документи для цього потрібні.

На які рушниці та пістолети можна отримати дозвіл на зброю для військового за спрощеною схемою

Військовослужбовці проходять тривалу підготовку, яка передбачає навички поводження зі зброєю. Вони мають базові знання та вміння, що дають змогу їм безпечно використовувати зброю. Процедура отримання дозволу на зброю регулюється наказом № 170.

Зараз дивляться

Які категорії зброї можна придбати за спрощеною процедурою:

Гладкоствольна зброя: рушниці, призначені для полювання на птицю та дрібну дичину.

Зброя недалекобійна та скорострільна, а саме – пістолети, револьвери тощо, що використовують патрони з гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Нарізна зброя, а саме – карабіни, гвинтівки, призначені для полювання на велику дичину.

Як отримати дозвіл на зброю для військового: перелік документів

Спрощена схема для військових дає змогу пришвидшити процес отримання дозволів, що є особливо важливим у період воєнних дій.

Хто може отримати дозвіл за спрощеною процедурою:

військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань України;

члени територіальної оборони;

працівники правоохоронних органів.

Перелік документів для отримання дозволу на зброю для військового:

підготуйте дві фотокартки, розміром 3х4 см;

зробіть копії паспорта (1, 2, 11 сторінки) та ідентифікаційного коду;

якщо це ID-картка, то окрім неї знадобиться витяг про реєстрацію місця проживання, який можна отримати в ЦНАП;

оформіть страховку Цивільної відповідальності власників зброї;

сплатіть державне мито за розгляд заяви;

отримайте довідки у військовій частині, саме Форму 5 та копію картки-замінника або довідку про закріплення зброї.

Куди подавати документи на отримання дозволу

В Україні існує декілька способів подати необхідні документи:

Документи на отримання дозволу на зброю офлайн подаються до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання.

подати заяву онлайн Через Єдине вікно звернення громадян можна. Для цього потрібно авторизуватися на порталі державних послуг за допомогою електронного підпису. Заповнити електронну форму заяви та додати скановані копії необхідних документів. Відправити заявку на розгляд.

Безпосередньо в магазині зброї. Ви звертаєтесь до магазину зброї, де консультант допоможе вам підготувати необхідний пакет документів. Після цього магазин передає зібрані документи до відповідного органу для розгляду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.