Закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний як громадянам, так і правоохоронцям. До того ж це одне із євроінтеграційних зобов’язань країни.

Такого висновку дійшли учасники експертних консультацій щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї, проведення яких після теракту в Києві 18 квітня анонсував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Закон про цивільну зброю в Україні: що відомо

За словами Ігоря Клименка, до обговорення долучилися народні депутати, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот.

Як зазначив Клименко, в Україні вже діє система доступу до окремих видів зброї — її можуть придбати громадяни, які відповідають встановленим критеріям. Водночас чинні правила потребують оновлення та чіткого закріплення на рівні закону.

Ідеться, зокрема, про врегулювання права на самозахист, визначення дозволених видів зброї, чіткі підстави для її застосування цивільними, а також механізми вилучення у разі загрозливої поведінки чи випадків домашнього насильства.

Окрему увагу планують приділити підготовці власників зброї — передбачаються теоретичне і практичне навчання, складання іспитів та розвиток відповідної інфраструктури.

— Зброя — це не лише право. Першочергово це — відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду), – наголосив Клименко.

Робота над законодавчим врегулюванням триває. У МВС наголошують, що це складне та дискусійне питання, яке потребує узгодженого рішення з урахуванням інтересів безпеки та прав громадян.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що масове поширення зброї серед населення не гарантує реального захисту, натомість може призвести до зростання кількості випадків насильства.

За його словами, навіть за наявності дозволів зброя іноді використовується у злочинах, тому ключову роль у безпеці громадян мають відігравати правоохоронні органи та спецслужби.

Буданов наголошував, що питання обігу зброї потребує окремого детального аналізу з урахуванням усіх ризиків для суспільства.

Нагадаємо, що питання про легалізацію зброї для цивільних постало після теракту в Києві 18 квітня, коли озброєний чоловік вбив та поранив людей у Голосіївському районі столиці.

