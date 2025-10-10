У ніч на 10 жовтня російські війська завдали ударів по теплоелектростанціях енергокомпанії ДТЕК, унаслідок чого серйозних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Після завершення обстрілів фахівці ДТЕК одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак. За попередніми даними, під час удару поранення отримав один із працівників енергетичної компанії. Йому оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікарні.

У компанії нагадали, що це вже не перший випадок атак на теплоелектростанції за останні дні — 7 жовтня внаслідок обстрілу однієї з ТЕС поранення дістали двоє енергетиків.

Що таке теплова електростанція (ТЕС)

Теплова електростанція (ТЕС) виробляє електричну енергію в результаті перетворення теплової енергії, що виділяється під час спалювання органічного палива – газу, нафти, вугілля.

Паливо під час горіння нагріває воду, яка перетворюється на пару. Пара подається в турбіни, які перетворюють її теплову енергію в механічну, приводять в дію генератори, тим самим виробляючи електроенергію.

Теплові електростанції в Україні для своєї роботи можуть використовувати:

природний газ;

тверде паливо – вугілля чи торф;

мазут;

біогаз;

Рідше використовуються відходи лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

Скільки ТЕС в Україні та які з них працюють у 2025 році

Скільки ТЕС в Україні у 2025 році

Найбільшими ТЕС в Україні є Зміївська (Харківська область), Криворізька-2, Запорізька, Ладижинська (Вінницька область), Бурштинська (Івано-Франківська область), Придніпровська (Дніпропетровська область), Старобешівська (Донецька область), Трипільська (Київська область).

Трипільська теплова електростанція була повністю зруйнована вночі 11 квітня внаслідок масованої ракетної атаки Росії. Також під час масштабного ракетного удару 22 березня 2024 року окупанти зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині. Раніше інші об’єкти енергетичної інфраструктури також потрапляли під ракетні удари окупантів.

Список теплових електростанцій в Україні:

Бурштинська ТЕС;

Запорізька ТЕС;

Курахівська ТЕС;

Криворізька ТЕС;

Вуглегірська ТЕС;

Ладижинська ТЕС;

Зміївська ТЕС;

Старобешівська ТЕС;

Добротвірська ТЕС;

Зуївська ТЕС;

Трипільська ТЕС;

Слов’янська ТЕС;

Луганська ТЕС;

Придніпровська ТЕС;

Миронівська ТЕС.

Фото: ПАТ Центренерго

