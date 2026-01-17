Атомна електростанція — це електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється на електричну.

Тепло, що виділяється в реакторі в результаті ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, перетворюється на електроенергію, так само, як на теплових електростанціях (ТЕС).

На відміну від теплоелектростанцій, що працюють на органічному паливі, АЕС працюють на ядерному пальному. Енергію на АЕС генерує атомний реактор.

Скільки атомних електростанцій в Україні, які з них працюють у 2026 році та які плануються — читайте на Фактах ICTV.

Скільки атомних електростанцій в Україні: ті, що в роботі та недобудовані

Атомна енергетика України була започаткована у 1977 році, коли було введено в експлуатацію перший енергоблок Чорнобильської АЕС. Це була перша атомна електростанція в Україні, але після масштабної аварії вона припинила свою роботу. Загалом в Україні чотири атомні електростанції.

Діючі АЕС України:

Хмельницька;

Рівненська;

Південноукраїнська;

Запорізька.

Проте, на жаль, Запорізька атомна електростанція тимчасово окупована росіянами.

АЕС України на карті

У 2026 році в Україні діють три АЕС. Чорнобильська АЕС не входить до списку діючих АЕС. Вона має статус державного підприємства та виведена зі складу Енергоатому. Запорізька АЕС тимчасово не функціонує через окупацію.

Вітчизняна енергосистема покладається переважно на електроенергію, яку генерують АЕС. Атомні блоки продовжують виробляти електроенергію навіть під час російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Зараз потужність ядерної генерації необхідно нарощувати. Адже безперебійна робота атомних електростанцій — запорука економічної стабільності та енергетичної незалежності.

Україна планує розширити свої ядерні потужності. У лютому 2025 року був ухвалений закон, який дозволяє державному оператору атомної енергетики придбати два радянські ядерні реактори з Болгарії для Хмельницької АЕС. Цей крок спрямований на компенсацію втрати Запорізької АЕС та підвищення енергетичної безпеки країни.

Недобудованими в Україні є Чигиринська, Харківська, Одеська, Кримська. Також розглядалася можливість побудови атомної електростанції на Закарпатті. Добудова нових ядерних блоків посилить енергетичну безпеку та незалежність й відкриє перед Україною нові можливості експорту електроенергії.

Фото: Енергоатом

