В ночь на 10 октября российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям энергокомпании ДТЭК, в результате чего серьезные повреждения получило энергетическое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба компании.

После завершения обстрелов специалисты ДТЭК сразу приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак. По предварительным данным, во время удара ранения получил один из работников энергетической компании. Ему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

В компании напомнили, что это уже не первый случай атак на теплоэлектростанции за последние дни — 7 октября в результате обстрела одной из ТЭС ранения получили двое энергетиков.

Что такое тепловая электростанция (ТЭС)

Тепловая электростанция (ТЭС) вырабатывает электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяемой при сжигании органического топлива — газа, нефти, угля.

Топливо во время горения нагревает воду, которая превращается в пар. Пар подается в турбины, которые, в свою очередь, преобразуют тепловую энергию пара в механическую энергию и приводят в действие генераторы, вырабатывая при этом электроэнергию.

Тепловые электростанции в Украине для своей работы могут использовать:

природный газ;

твердое топливо — уголь или торф;

мазут;

биогаз;

Реже используются отходы лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности.

Сколько ТЭС в Украине и какие из них работают в 2025 году

Сколько ТЭС в Украине 2025 году

Крупнейшими ТЭС в Украине являются Змиевская (Харьковская область), Криворожская-2, Запорожская, Ладыжинская (Винницкая область), Бурштынская (Ивано-Франковская область), Приднепровская (Днепропетровская область), Старобешевская (Донецкая область), Трипольская (Киевская область).

Трипольская тепловая электростанция была полностью разрушена ночью 11 апреля в результате массированной ракетной атаки России. Также во время масштабного ракетного удара 22 марта 2024 года оккупанты разрушили Змиевскую ТЭС на Харьковщине. Ранее другие объекты энергетической инфраструктуры также попадали под ракетные удары оккупантов.

Список тепловых электростанций в Украине:

Бурштынская ТЭС;

Запорожская ТЭС;

Кураховская ТЭС;

Криворожская ТЭС;

Углегорская ТЭС;

Ладыжинская ТЭС;

Змиевская ТЭС;

Старобешевская ТЭС;

Добротворская ТЭС;

Зуевская ТЭС;

Трипольская ТЭС;

Славянская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Приднепровская ТЭС;

Мироновская ТЭС.



