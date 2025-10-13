У ніч на 13 жовтня (з 20:00 12 жовтня) росіяни атакували Україну 82 ударними дронами типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну 13 жовтня

За даними військових, близько 50 запущених дронів були ударними БпЛА.

Станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили та подавили 69 ворожих безпілотники типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Ворожа атака триває, в повітряному просторі України фіксується декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 328-му добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

