Вдруге за два дні президент Володимир Зеленський спілкувався з американським лідером Дональдом Трампом. Також сьогодні відбулася розиова із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Розмова Зеленського і Трампа 12 жовтня: що відомо

За словами глави держави, сьогодні, 12 жовтня, відбулася друга за два дні “продуктивна” розмова з Дональдом Трампом.

– Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики, – повідомив у Telegram Зеленський.

Він додав, що Трамп добре поінформований про те, що відбувається в Україні.

Президенти домовилися продовжити діалог. Команди готуються до наступної розмови.

Посилення ППО і ситуація на ЗАЕС: розмова з Макроном

У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорили посилення ППО та дипломатичні заходи, що мають відбутися наступного тижня.

– Ми домовились, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання, – зазначив Зеленський.

Президенти України і Франції також обговорили ситуацію на ЗАЕС. За словами Зеленського, найдовший блекаут на Запорізькій АЕС триває понад три тижні – станція живиться від дизель-генераторів.

– Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції – і саме український контроль, саме наші українські фахівці є стовідсотковою гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку – їх треба дотиснути до цього, і потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 11 жовтня Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили можливості посилення ППО України.

Глава держави повідомив американському президенту про удари по енергетичній інфраструктурі України.

– Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас, – зазначив Зеленський.

Уночі 10 жовтня Росія здійснила ракетно-дронову атаку по території України.

Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Дніпрі. Ворог бив по об’єктах енергетичної інфраструктури та газових мережах. Лівий берег столиці залишився без світла.

Унаслідок атаки понад 20 людей постраждали, у Запоріжжі загинула дитина.

