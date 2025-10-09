Чи загрожує Україні відключення газу взимку 2025-2026 — думка експертів

Україна готується до опалювального сезону 2025/2026 – знову в умовах війни та постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

На початку жовтня Росія завдала масованих ударів по енергетичних об’єктах, зокрема по газовій інфраструктурі. Через це багато українців занепокоєні тим, чи вистачить Україні газу в умовах нових атак.

Факти ICTV розпитали аналітика ринку природного газу ExPro Consulting Михайла Свищо, чи можливе відключення газу взимку 2025-2026 та скільки блакитного палива накопичила Україна.

Чи можливі відключення газу взимку в Україні

В Україні вже підготували різні сценарії проходження опалювального сезону, врахувавши всі можливі ризики. Водночас поки що зарано говорити про ймовірність тривалих відключень електроенергії чи газу.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час брифінгу 7 жовтня. Вона нагадала, що в попередні роки обставини могли змінюватися щодня, тому міністерство готується до будь-яких, навіть найскладніших, сценаріїв. Попри це, у відомстві сподіваються, що злагоджена робота дозволить зберегти стабільність енергосистеми та запобігти масовим відключенням.

Стосовно газопостачання Гринчук повідомила, що на випадок надзвичайних ситуацій підготовлено кілька варіантів дій. Вона зазначила, що наразі в уряді розглядають різні сценарії, але сподіваються, що не доведеться застосовувати найгірші з них.

Вона зазначила, що хоча графіки відключення газу раніше не використовувалися, зараз їх розробили, спираючись на досвід енергетичної системи, однак роблять усе можливе, щоб не вводити їх у дію.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що держава забезпечить населення газом за рахунок імпорту, адже фінансування для цього є. Водночас глава держави визнав, що спрогнозувати ситуацію з електропостачанням поки складно.

Чи відключатимуть газ взимку 2025-2026: думка експертів

Михайло Свищо зазначив у коментарі Фактам ICTV, що, безперечно, в умовах повномасштабної війни існує ризик відключень газопостачання через російські атаки.

Адже РФ продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, зокрема по газових об’єктах, і з наближенням зими інтенсивність ударів може зрости. Це може призводити до локальних перебоїв із постачанням газу.

– Водночас дефіциту ресурсу немає. Україна вже накопичила понад 12,6 млрд куб. м природного газу у підземних сховищах, і закачування триває. Нині його темпи удвічі вищі, ніж торік – наголосив експерт.

Офіційна ціль на 1 листопада становить 13,2 млрд куб. м – цього достатньо, щоб пройти зиму навіть за холодної погоди, якщо не буде масштабних руйнувань через атаки.

Ба більше, на думку експерта, з такими темпами до початку листопада в сховищах може бути вже 13,5–13,6 млрд куб. м. Крім того, протягом опалювального сезону Нафтогаз планує додатково імпортувати газ, щоб повністю забезпечити потреби.

– Отже, попри воєнні ризики, запасів газу достатньо для стабільного проходження зими, навіть у разі зростання споживання після можливих російських ударів, – резюмував експерт.

Натомість енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі Espreso наголосив, що для стабільного проходження зими необхідно закачати до підземних сховищ не 13,2 млрд кубометрів газу, як планується, а дещо більше. На його думку, обсяг у 13,2 млрд кубометрів перебуває на межі достатності.

Рябцев пояснив, що якщо взимку температура опуститься до -10 °C і нижче та протримається понад два тижні, а промисловість у цей час збільшить обсяги виробництва, тоді закачаного газу може не вистачити. Тому, за його словами, варто створити стратегічний запас блакитного палива.

Експерт також підкреслив, що обсяги споживання газу значною мірою залежатимуть від погоди: у разі сильних морозів Україні, ймовірно, доведеться додатково імпортувати газ.

