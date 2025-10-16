Президент США Дональд Трамп планує поговорити телефоном з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп та Путін проведуть розмову – ЗМІ

Портал Axios з посиланням на проінформоване джерело пише, що це буде перша за два місяці розмова Трампа та Путіна, і вона запланована на наступний четвер.

Розмова Трампа з Путіним має відбутись за день до того, як президент США прийме президента України Володимира Зеленського у Білому домі.

Зараз дивляться

Офіційно ані Вашингтон, ані Москва не повідомляли про запланований дзвінок лідерів.

Зазначається, що востаннє голова Штатів говорив з президентом РФ майже два місяці тому – 18 серпня, коли в Білий дім приїхала низка лідерів Європи за підсумками саміту на Алясці.

Відтоді Трамп усе критичніше висловлюється щодо кремлівський диктатор, зокрема його небажання припиняти повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Голова Штатів зазначив, що знає з яким проханням прибуде голова нашої держави, зокрема системи Tomahawk.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.