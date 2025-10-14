Він хотів би мати Tomahawk: Трамп про заплановану зустріч із Зеленським
Президент США Дональд Трамп прокоментував свої очікування від запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Україна прагне отримати озброєння, зокрема системи Tomahawk.
Про це Трамп повідомив у вівторок під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі.
Зеленський хоче зброї – Трамп
– Ми говоритимемо про Україну, так. Я маю на увазі, в п’ятницю до мене приїде президент (Зеленський, – Ред.), і я знаю, що він скаже. Він хоче зброї. Він хотів би мати Tomahawk, – зазначив Трамп у відповідь на запитання про заплановану зустріч із Володимиром Зеленським.
Президент США також зауважив, що інші також хочуть отримати ракети Tomahawk, і США, за його словами, “мають багато” цих ракет.
Трамп повторив, що розчарувався у Путіні
Водночас Дональд Трамп вчергове висловив розчарування російським президентом Володимиром Путіним.
– Він (Путін, – Ред.) мусить дійсно врегулювати цю війну, – наголосив глава Білого дому.
Трамп зазначив, що Путін міг би завершити війну в Україні дуже швидко.
– Я дуже розчарований, бо у нас із Володимиром (Путіним, – Ред.) були дуже гарні стосунки – можливо вони й досі такі, – припустив президент США.
Він висловив нерозуміння, чому російський очільник продовжує війну в Україні.
– Ця війна принесла йому стільки лиха, – додав Трамп.
Глава Білого дому наголосив, що Росія вступає вже у четвертий рік війни, яку планувала виграти за тиждень, і вже втратила близько “півтора мільйона солдатів” разом із убитими та пораненими.
Крім того, за його словами, росіяни зараз стоять у довгих чергах за бензином, а економіка РФ занепадає.