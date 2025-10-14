Президент США Дональд Трамп прокоментував свої очікування від запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що Україна прагне отримати озброєння, зокрема системи Tomahawk.

Про це Трамп повідомив у вівторок під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі.

Зеленський хоче зброї – Трамп

– Ми говоритимемо про Україну, так. Я маю на увазі, в п’ятницю до мене приїде президент (Зеленський, – Ред.), і я знаю, що він скаже. Він хоче зброї. Він хотів би мати Tomahawk, – зазначив Трамп у відповідь на запитання про заплановану зустріч із Володимиром Зеленським.

Президент США також зауважив, що інші також хочуть отримати ракети Tomahawk, і США, за його словами, “мають багато” цих ракет.

Трамп повторив, що розчарувався у Путіні

Водночас Дональд Трамп вчергове висловив розчарування російським президентом Володимиром Путіним.

– Він (Путін, – Ред.) мусить дійсно врегулювати цю війну, – наголосив глава Білого дому.

Трамп зазначив, що Путін міг би завершити війну в Україні дуже швидко.

– Я дуже розчарований, бо у нас із Володимиром (Путіним, – Ред.) були дуже гарні стосунки – можливо вони й досі такі, – припустив президент США.

Він висловив нерозуміння, чому російський очільник продовжує війну в Україні.

– Ця війна принесла йому стільки лиха, – додав Трамп.

Глава Білого дому наголосив, що Росія вступає вже у четвертий рік війни, яку планувала виграти за тиждень, і вже втратила близько “півтора мільйона солдатів” разом із убитими та пораненими.

Крім того, за його словами, росіяни зараз стоять у довгих чергах за бензином, а економіка РФ занепадає.

