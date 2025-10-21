Протягом багатьох років в Україні двічі на рік переводять годинники: взимку країна живе за поясом UTC+2, а навесні переходить на UTC+3, тобто на літній час.

Ця практика була запроваджена з метою економії електроенергії, адже вважалося, що довший світловий день дозволить менше користуватися штучним освітленням.

Проте останні наукові дослідження доводять, що користі від переведення годинників майже немає — навпаки, воно негативно позначається на здоров’я людей, порушуючи режим сну та біологічні ритми.

Зараз дивляться

Чи буде Україна переходити на зимовий час у 2025 році, читайте в матеріалі.

Україна буде переходити на зимовий час чи ні

Торік Кабінет міністрів України підтримав ідею скасування переведення годинників, але законопроєкт №4201 досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським, тож зміни не набули чинності.

Якщо документ не буде підписано найближчим часом, традиційна процедура відбудеться і цьогоріч.

Отже, відмову від переходу не затверджено, тому українцям знову доведеться підлаштовуватись під зміну часу.

У 2025 році переведення годинників заплановане на останню неділю жовтня. Саме тоді країна повернеться до “зимового” часу.

О четвертій годині ранку стрілки потрібно перевести на одну годину назад, тобто після 3:59 знову стане 3:00. Завдяки цьому ніч триватиме довше, а вечорітиме раніше. Точну дату переведення годинників можна дізнатися в нашому матеріалі за посиланням.

Зміна може вплинути на розклад транспорту, тому пасажирам варто заздалегідь уточнити період відправлення і прибуття потягів або автобусів, адже вони вказані вже з урахуванням переведення.

Власникам механічних годинників доведеться відкоригувати їх вручну, тоді як смартфони, ноутбуки та інші “розумні” пристрої зазвичай оновлюються автоматично.

Чи буде Україна переходити на зимовий час у майбутньому

Поки що невідомо, чи буде це останній перехід на зимовий час, адже питання скасування практики все ще розглядається. Якщо закон про відмову від переведення буде ухвалений, то на літній час Україна більше не повертатиметься.

Навіщо скасовувати зимовий час

Причиною можливого скасування є негативний вплив переведення годинників на організм. За даними медиків, навіть зміна режиму на одну годину може спричинити головний біль, втому, дратівливість, розлад сну та зниження концентрації.

Ба більше, очікувана економія електроенергії давно втратила актуальність: сучасні технології та ритм життя роблять споживання енергії майже рівномірним протягом доби. Через це переведення годинників втрачає сенс і стає лише зайвим стресом для населення.

Наразі у світі практику зміни часу зберегли близько 70 країн, серед яких США та більшість держав Європейського Союзу, хоча все більше країн поступово відмовляються від цієї традиції, визнаючи її неефективною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.