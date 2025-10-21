На протяжении многих лет в Украине дважды в год переводят время: зимой страна живет по часовому поясу UTC+2, а весной переходит на UTC+3, то есть на летнее время.

Эта практика была введена с целью экономии электроэнергии, ведь считалось, что более длинный световой день позволит меньше пользоваться искусственным освещением.

Однако последние научные исследования доказывают, что пользы от перевода часов почти нет — наоборот, он негативно влияет на здоровье людей, нарушая режим сна и биологические ритмы.

Будет ли Украина переходить на зимнее время в 2025 году, читайте в материале.

Украина будет переходить на зимнее время или нет

В прошлом году Кабинет министров Украины поддержал идею отмены перевода часов, но законопроект №4201 до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским, поэтому изменения не вступили в силу.

Если документ не будет подписан в ближайшее время, традиционная процедура состоится и в этом году.

Таким образом, отказ от перехода не утвержден, поэтому украинцам снова придется подстраиваться под изменение времени.

В 2025 году перевод часов запланирован на последнее воскресенье октября. Именно тогда страна вернется к “зимнему” времени.

В четыре часа утра стрелки нужно перевести на один час назад, то есть после 3:59 снова станет 3:00.

Благодаря этому ночь будет длиться дольше, а темнеть будет раньше. Точную дату перевода часов можно узнать в нашем материале по ссылке.

Изменение может повлиять на расписание транспорта, поэтому пассажирам стоит заранее уточнить время отправления и прибытия поездов или автобусов, ведь они указаны уже с учетом перевода.

Владельцам механических часов придется откорректировать их вручную, тогда как смартфоны, ноутбуки и другие “умные” устройства обычно обновляют время автоматически.

Будет ли Украина переходить на зимнее время в будущем

Пока неизвестно, будет ли это последний переход на зимнее время, ведь вопрос отмены практики все еще рассматривается. Если закон об отказе от перевода будет принят, то на летнее время Украина больше не будет возвращаться.

Зачем отменять зимнее время

Причиной возможной отмены является негативное влияние перевода на организм. По данным медиков, даже изменение режима на 60 минут может вызвать головную боль, усталость, раздражительность, расстройство сна и снижение концентрации.

Более того, ожидаемая экономия электроэнергии давно потеряла актуальность: современные технологии и ритм жизни делают потребление энергии почти равномерным в течение суток. Из-за этого перевод времени теряет смысл и становится лишь лишним стрессом для населения.

В настоящее время в мире практику изменения времени сохранили около 70 стран, среди которых США и большинство государств Европейского Союза, хотя все больше стран постепенно отказываются от этой традиции, признавая ее неэффективной.

