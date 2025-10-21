У рамках програми Контракт 18-24 для служби можна обрати будь-яку бригаду, повідомила заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Програма Контракт 18-24: контрактики зможуть обирати бригаду

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявив, що відтепер програма Контракт 18-24 передбачає можливість обрати контрактникам будь-яку бригаду для проходження служби.

– Продовжуємо розширювати Контракт 18-24. На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України. Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь, – написала у Telegram Паліса.

Контракт 18-24 – це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє всього за 1 рік отримати конкурентні виплати, престижний досвід та соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті.

Після того, як строк дії контракту закінчиться військовослужбовець може звільнитися з військової служби або укласти новий контракт. Добровольці, які уклали та відслужили річний контракт, отримують можливість на 12 місяців бути звільненими від мобілізації.

