Підрозділи Національної гвардії України стали частиною державної програми Контракт 18-24: Дрони.

З допомогою ініціативи українці віком від 18 до 24 років отримають можливість здобути професію дрона-оператора, підписавши контракт в НГУ.

Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України — перший із підрозділів НГУ з БпЛА, що бере участь у відповідній програмі, розповів про ключове значення ініціативи для молоді, яким буде фінансове забезпечення та соціальні гарантії.

Що пропонує контракт

Термін служби — 2 роки, з яких щонайменше 12 місяців — участь у бойових діях.

Посади для операторів БПЛА: оператор, старший оператор, оператор-майстер, оператор-розвідник.

Підготовка включає базовий курс, фахову спеціалізацію та адаптаційний період у військовій частині.

Фінансові умови та винагороди

Одноразова виплата до 1 000 000 грн, що здійснюється частинами:

200 000 грн — одразу після підписання контракту;

інше — протягом служби за умов виконання зобов’язань.

Щомісячне грошове забезпечення залежить від посади, виконуваних завдань та умов служби.

Передбачено додаткові надбавки та премії за бойові завдання.

Соціальні гарантії

Повний пакет медичного забезпечення, включно зі стоматологією.

Компенсація житла (згідно з умовами програми).

Можливість продовжити освіту після служби.

Пільгова іпотека 0% через державну програму єОселя.

Усі пільги та гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців та їхніх сімей.

Як вступити до лав дронарів НГУ

Подати заявку — через сайт taifun.army.

Пройти медичний огляд, психологічно-професійний відбір і ВЛК.

Підписати контракт та пройти підготовку: базову, фахову та адаптаційну.

Завдяки програмі Контракт 18–24: Дрони молодь може опанувати професію дрона-оператора та стати частиною Нацгвардії.

Зокрема, доєднавшись до підрозділу Тайфун — першого загону спецпризначення безпілотних систем, що доєднався до програми.

Програма розширює можливості вибору спеціальностей і дозволяє поєднувати службу з подальшим професійним зростанням.

Фото: Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України

