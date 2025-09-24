Професія оператора БпЛА: нова можливість доєднатись до програми Контракт 18-24: Дрони
Підрозділи Національної гвардії України стали частиною державної програми Контракт 18-24: Дрони.
З допомогою ініціативи українці віком від 18 до 24 років отримають можливість здобути професію дрона-оператора, підписавши контракт в НГУ.
Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України — перший із підрозділів НГУ з БпЛА, що бере участь у відповідній програмі, розповів про ключове значення ініціативи для молоді, яким буде фінансове забезпечення та соціальні гарантії.
Що пропонує контракт
- Термін служби — 2 роки, з яких щонайменше 12 місяців — участь у бойових діях.
- Посади для операторів БПЛА: оператор, старший оператор, оператор-майстер, оператор-розвідник.
- Підготовка включає базовий курс, фахову спеціалізацію та адаптаційний період у військовій частині.
Фінансові умови та винагороди
Одноразова виплата до 1 000 000 грн, що здійснюється частинами:
- 200 000 грн — одразу після підписання контракту;
- інше — протягом служби за умов виконання зобов’язань.
Щомісячне грошове забезпечення залежить від посади, виконуваних завдань та умов служби.
Передбачено додаткові надбавки та премії за бойові завдання.
Соціальні гарантії
- Повний пакет медичного забезпечення, включно зі стоматологією.
- Компенсація житла (згідно з умовами програми).
- Можливість продовжити освіту після служби.
- Пільгова іпотека 0% через державну програму єОселя.
- Усі пільги та гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців та їхніх сімей.
Як вступити до лав дронарів НГУ
- Подати заявку — через сайт taifun.army.
- Пройти медичний огляд, психологічно-професійний відбір і ВЛК.
- Підписати контракт та пройти підготовку: базову, фахову та адаптаційну.
Завдяки програмі Контракт 18–24: Дрони молодь може опанувати професію дрона-оператора та стати частиною Нацгвардії.
Зокрема, доєднавшись до підрозділу Тайфун — першого загону спецпризначення безпілотних систем, що доєднався до програми.
Програма розширює можливості вибору спеціальностей і дозволяє поєднувати службу з подальшим професійним зростанням.
Фото: Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України