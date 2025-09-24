Підрозділи Національної гвардії України стали частиною державної програми Контракт 18-24: Дрони.

З допомогою ініціативи українці віком від 18 до 24 років отримають можливість здобути професію дрона-оператора, підписавши контракт в НГУ.

Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України — перший із підрозділів НГУ з БпЛА, що бере участь у відповідній програмі, розповів про ключове значення ініціативи для молоді, яким буде фінансове забезпечення та соціальні гарантії.

Що пропонує контракт

  • Термін служби — 2 роки, з яких щонайменше 12 місяців — участь у бойових діях.
  • Посади для операторів БПЛА: оператор, старший оператор, оператор-майстер, оператор-розвідник.
  • Підготовка включає базовий курс, фахову спеціалізацію та адаптаційний період у військовій частині.

Фінансові умови та винагороди

Одноразова виплата до 1 000 000 грн, що здійснюється частинами:

  • 200 000 грн — одразу після підписання контракту;
  • інше — протягом служби за умов виконання зобов’язань.

Щомісячне грошове забезпечення залежить від посади, виконуваних завдань та умов служби.

Передбачено додаткові надбавки та премії за бойові завдання.

Соціальні гарантії

  • Повний пакет медичного забезпечення, включно зі стоматологією.
  • Компенсація житла (згідно з умовами програми).
  • Можливість продовжити освіту після служби.
  • Пільгова іпотека 0% через державну програму єОселя.
  • Усі пільги та гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців та їхніх сімей.

Як вступити до лав дронарів НГУ

  • Подати заявку — через сайт taifun.army.
  • Пройти медичний огляд, психологічно-професійний відбір і ВЛК.
  • Підписати контракт та пройти підготовку: базову, фахову та адаптаційну.

Завдяки програмі Контракт 18–24: Дрони молодь може опанувати професію дрона-оператора та стати частиною Нацгвардії.

Зокрема, доєднавшись до підрозділу Тайфун — першого загону спецпризначення безпілотних систем, що доєднався до програми.

Програма розширює можливості вибору спеціальностей і дозволяє поєднувати службу з подальшим професійним зростанням.

Фото: Окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України

Пов'язані теми:

БезпілотникиВійна в УкраїніДрониНацгвардіяукраїнські військові
