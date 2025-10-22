Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по дитсадку у Харкові, наголосивши, що терористів можна поставити на місце лише силою.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

Зеленський про удар по дитсадку у Харкові

За словами президента, внаслідок ранкової атаки на Харків, а саме удар російського безпілотника по дитячому садочку відомо про одного загиблого. Ще семеро людей постраждало. Усім надається медична допомога.

На щастя, дітей, які були в садочку з початком повітряної тривоги перевели в укриття, а згодом рятувальники ДСНС їх евакуювали. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес.

– Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє. Ці удари – це плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні, – сказав Володимир Зеленський.

На його думку, терористів можна поставити на місце лише силою.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару по дитсадку постраждало чотири дитини, а згодом він уточнив, що дітки перебували в укритті, а постраждали комунальники, які працювали поряд.

В укритті дитсадка перебувало 48 дітей.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російське варварство не знає меж.

Він також закликав світову спільноту до рішучих дій і заходів, щоб Москва відчула ціну своїх злочинів.

– Дискусії не можуть зупинити цей терор. Зброя і санкції можуть, – сказав очільник МЗС.

