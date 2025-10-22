Лунають вибухи у Харкові: ворог вдарив у приватний садочок, є поранені діти
У Харкові лунають вибухи – зафіксовано влучання у Холодногірському районі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 22 жовтня: що відомо
За словами мера, о 10:55 зафіксовано перше влучання у Холодногірському районі, там вирує пожежа.
За хвилину пролунав ще один вибух у Харкові, а потім і третій.
Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують Шахеди.
Згодом міський голова повідомив, що зафіксовано влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти.
– Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває, – наголосив мер Харкова.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про чотирьох постраждалих, щонайменше двоє з них — у важкому стані. Один із постраждалих без свідомості у реанімації.
Медики працюють на місці удару.
Об 11:31 Олег Синєгубов також повідомив, що надійшла інформація про ще двох постраждалих від ворожого удару по Харкову – це чоловік та жінка. У жінки опіки, її стан важкий.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.
