У Харкові лунають вибухи – зафіксовано влучання у Холодногірському районі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 22 жовтня: що відомо

За словами мера, о 10:55 зафіксовано перше влучання у Холодногірському районі, там вирує пожежа.

За хвилину пролунав ще один вибух у Харкові, а потім і третій.

Ігор Терехов повідомив, що Харків атакують Шахеди.

Згодом міський голова повідомив, що зафіксовано влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти.

– Станом на зараз усі діти евакуйовані з дитячого садочка. Пожежа триває, – наголосив мер Харкова.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про чотирьох постраждалих, щонайменше двоє з них — у важкому стані. Один із постраждалих без свідомості у реанімації.

Медики працюють на місці удару.

Об 11:31 Олег Синєгубов також повідомив, що надійшла інформація про ще двох постраждалих від ворожого удару по Харкову – це чоловік та жінка. У жінки опіки, її стан важкий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

