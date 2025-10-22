В результаті нічної атаки РФ 22 жовтня загинуло шестеро людей, зокрема двоє дітей. Відомо про 17 постраждалих.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що це ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

Нічна атака на Україну 22 жовтня: реакція Зеленського

За словами глави держави, під ударами опинилися звичайні міста, здебільшого українська енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Зафіксовані пожежі в Запоріжжі та влучання в будинки в Києві.

Внаслідок нічної атаки 22 жовтня постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

– Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким, – написав він.

Зеленський додав, що російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем.

Він переконаний, що це можна забезпечити лише санкціями, далекобійністю і скоординованою дипломатією всіх партнерів.

Президент наголосив, що вже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Євросоюзу. Також Україна розраховує на сильні санкційні кроки США, G7 й усіх, хто прагне миру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

