Унаслідок удару російського безпілотника Ланцет по Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Про трагедію повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Краматорську загинули журналісти Freedom: що відомо

Олена Губанова та Євген Кармазін працювали на Донеччині від перших днів повномасштабного вторгнення, висвітлюючи події в регіоні, розповідаючи про злочини окупантів, евакуацію мирних жителів та історії українських військових.

Вони неодноразово працювали у найнебезпечніших місцях і завжди були серед перших, хто показував світові правду про війну.

— Важко повірити, що це сталося саме з ними… Це величезна втрата для всієї області та нашої спільноти. Світлі, чесні, віддані своїй справі — такими ми запам’ятаємо Олену та Євгена назавжди, — зазначив Філашкін.

Редакція FREEДОМ висловила глибокі співчуття рідним та близьким загиблих:

— Альона і Євген — це люди, для яких журналістика була покликанням і місією. Вони загинули, виконуючи свій обов’язок — показувати світові правду про війну, яку Росія веде проти України. Ми ніколи їх не забудемо.

Що відомо про Олену Губанову та Євгена Кармазіна

Як зазначили в медіа, Олена Губанова (Громова) була однією з найвідоміших військових кореспонденток телеканалу FREEДОМ.

Вона постійно працювала у найгарячіших точках Донецької та Дніпропетровської областей, розповідаючи світові правду про російські обстріли, руйнування та долі людей, які живуть поруч із фронтом.

Олена народилася в місті Єнакієве Донецької області. За освітою — фінансистка, але після початку російської агресії у 2014 році вона зрозуміла, що її покликання — журналістика.

З 2021 року вона працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

У червні 2023 року президент України нагородив Олену орденом княгині Ольги III ступеня за відвагу та професіоналізм. Їй було 43 роки.

Євген Кармазін народився у Краматорську Донецької області. З 2022 року він працював оператором телеканалів українського державного іномовлення.

Його колеги називали його спокійним, відповідальним і відданим своїй справі професіоналом, який завжди був поруч із журналістами на найнебезпечніших локаціях. Євгенові Кармазіну було 33 роки.

