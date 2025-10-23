У Краматорську від удару Ланцета загинули журналістка та оператор телеканалу Freedom
Унаслідок удару російського безпілотника Ланцет по Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.
Про трагедію повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У Краматорську загинули журналісти Freedom: що відомо
Олена Губанова та Євген Кармазін працювали на Донеччині від перших днів повномасштабного вторгнення, висвітлюючи події в регіоні, розповідаючи про злочини окупантів, евакуацію мирних жителів та історії українських військових.
Вони неодноразово працювали у найнебезпечніших місцях і завжди були серед перших, хто показував світові правду про війну.
— Важко повірити, що це сталося саме з ними… Це величезна втрата для всієї області та нашої спільноти. Світлі, чесні, віддані своїй справі — такими ми запам’ятаємо Олену та Євгена назавжди, — зазначив Філашкін.
Редакція FREEДОМ висловила глибокі співчуття рідним та близьким загиблих:
— Альона і Євген — це люди, для яких журналістика була покликанням і місією. Вони загинули, виконуючи свій обов’язок — показувати світові правду про війну, яку Росія веде проти України. Ми ніколи їх не забудемо.
Що відомо про Олену Губанову та Євгена Кармазіна
Як зазначили в медіа, Олена Губанова (Громова) була однією з найвідоміших військових кореспонденток телеканалу FREEДОМ.
Вона постійно працювала у найгарячіших точках Донецької та Дніпропетровської областей, розповідаючи світові правду про російські обстріли, руйнування та долі людей, які живуть поруч із фронтом.
Олена народилася в місті Єнакієве Донецької області. За освітою — фінансистка, але після початку російської агресії у 2014 році вона зрозуміла, що її покликання — журналістика.
З 2021 року вона працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.
У червні 2023 року президент України нагородив Олену орденом княгині Ольги III ступеня за відвагу та професіоналізм. Їй було 43 роки.
Євген Кармазін народився у Краматорську Донецької області. З 2022 року він працював оператором телеканалів українського державного іномовлення.
Його колеги називали його спокійним, відповідальним і відданим своїй справі професіоналом, який завжди був поруч із журналістами на найнебезпечніших локаціях. Євгенові Кармазіну було 33 роки.
Фото: Freedom