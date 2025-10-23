Президент Володимир Зеленський вважає 19-й пакет санкцій Євросоюзу та обмеження США проти нафтових компаній РФ хорошим сигналом для інших країн приєднуватися до тиску на Росію.

Про це український лідер сказав перед початком засідання Європейської Ради в Брюсселі 23 жовтня.

Санкції проти Росії: заява Зеленського про тиск на Кремль

Володимир Зеленський зауважив, що 19-й пакет санкцій ЄС, як і американські обмеження, є дуже важливим, однак у центрі будь-якого тиску на Кремль має бути також тіньовий флот РФ.

Зараз дивляться

– Ви знаєте, що не тільки енергетика, нам потрібно, щоб у центрі був тіньовий флот, і ми будемо продовжувати, поки Путін не зупинить цю війну, – наголосив президент.

Він висловив подяку президентові Євроради Антоніу Кошті за запрошення на засідання, а також за рішення щодо 19-го пакету санкцій.

Крім того, Зеленський звернув увагу на те, що Кремль не демонструє бажання припинити війну та продовжує атаки на Україну, зокрема на дитячі садки, школи та просто цивільних людей.

– Це означає, що ми маємо не лише захищатися, але й разом з Європою, США тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. Тиск – пакети санкцій, протиповітряна оборона, зброя великої дальності і, звичайно, фінансова підтримка, про що ми сьогодні разом поговоримо, – розповів президент.

Пізніше український лідер опублікував на своєму каналі в Telegram заяву з подякою ЄС та усім державам-членам за ухвалення сильного 19-го санкційного пакету.

– Під обмеження потрапили саме ті речі, що допомагають Москві продовжувати цю війну: нафтогазовий сектор, тіньовий флот, оборонно-промисловий комплекс. Уперше застосовані санкції проти криптоплатформ і криптовалютних схем, які Росія використовує для обходу обмежень, – перерахував Володимир Зеленський.

Він наголосив, що особливо важливим є те, що ЄС, Британія та США діють синхронно, що допоможе посилити тиск на РФ і наблизити необхідний мир.

Зеленський анонсував, що про посилення санкційного тиску й говоритимуть партнери в Брюсселі на саміті 23 жовтня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сподівається, що нові масштабні санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл змусять російського диктатора Володимира Путіна поводитися розсудливіше та сприятимуть припиненню війни в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.