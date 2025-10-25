Перші зі 150 шведських багатоцільових винищувачів Gripen для України мають зʼявитися наступного року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у суботу, 25 жовтня.

Зеленський про літаки Gripen для України

– Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання. Його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки Gripen. І це хороший вибір, – сказав глава держави.

За його словами, Україна розраховує отримати 150 багатоцільових винищувачів Gripen, а перші постачання літаків мають відбутися наступного року.

Зараз дивляться

На думку президента України, Gripen – це частина гарантій безпеки, адже за наявності таких винищувачів Повітряні сили ЗСУ матимуть можливість повноцінно захистити небо.

Глава держави звернув увагу, що раніше ще не було такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України.

Володимир Зеленський переконаний, що це історичне досягнення. Він наголосив, що українська сторона працюватиме для повної реалізації домовленостей.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання Повітряним силам ЗСУ багатоцільових винищувачів Gripen.

За його словами, йдеться орієнтовно про 100-150 винищувачів Gripen серії E, які запускаються у виробництво, після чого літаки закупить Україна.

Факти ICTV писали про характеристики і технічні особливості Saab JAS 39 Gripen – шведського багатоцільового винищувача четвертого покоління, розробленого наприкінці 1980-х років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.