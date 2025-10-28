Наразі не існує якоїсь суперзброї. Найкраща зброя – це розум солдата, лідерство та трансформація офіцерського корпусу України від радянського мислення до сучасного, яке базується на західній моделі.

У цьому переконаний генерал армії Сполучених Штатів Америки Веслі Кларк.

Генерал США про найкращу зброю

– Наведу приклад: у 1995 році я був у Москві. Мене запросили спостерігати за навчаннями. Мені сказали: піхотинець не потребує навчання, коли потрібно, ми викликаємо їх, вони приходять на перехрестя в Москві, даємо їм гвинтівку – і вперед, – пригадав генерал США.

Кларк звернув увагу, що це повна протилежність американській військовій доктрині, яка сформувалась на основі досвіду Другої світової війни, Кореї та В’єтнаму. Він наголосив, що битви програють зверху, але виграють знизу.

На думку генерала США, наразі Україна перемагає тому, що її військовослужбовці освіченіші, технологічно підготовленіші, мотивованіші та більш здібні, ніж російські солдати.

Він переконаний, що війська РФ дотепер практикують так звані м’ясні атаки, лише відправляючи маси людей на штурм. Однак зараз це не працює, стверджує Кларк.

Водночас Кларк зазначив, що справи пішли набагато краще, коли український офіцерський корпус почав краще розуміти підхід НАТО, який базується на навчанні та автономії кожного солдата.

Генерал США припустив, що це ще глибше проникне в структуру армії протягом найближчих місяців.

Як стверджує Веслі Кларк, Збройні сили України зробили неймовірне. Водночас завжди є потенціал для розвитку, зокрема у посиленні ініціативності найнижчих ланок, переконаний генерал США.

