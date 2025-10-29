Держава піклується про захист прав дітей, тому обов’язок батьків утримувати своїх дітей не зникає навіть після розлучення. Матеріальне забезпечення дитини гарантується через систему аліментів — мінімальних виплат, що покривають основні потреби. У 2026 році планується перегляд розміру мінімальних аліментів.

Про те, чи варто очікувати підвищення розміру аліментів у 2026 році, ми розпитали адвокатку Адвокатського бюро Івана Хомича Тетяну Голицю.

Чи буде збільшення аліментів у 2026 році

Адвокатка розповіла, що проєктом Закону України Про державний бюджет України на 2026 передбачається з 01.01.2026 збільшення прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, від якого залежить розмір аліментів у 2026 році.

Відповідно до ст. 7 вказаного законопроєкту з 01.01.2026 прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2 817 грн (у 2025 році він становить 2 563 грн); для дітей віком від 6 до 18 років – 3 512 грн (у 2025 році він становить 3 196 грн).

Сімейним кодексом України передбачено, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Законодавець визначив, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При цьому, встановлено, що мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Розмір аліментів у 2026 році: суми

Отже, мінімальний розмір аліментів у 2026 році буде становити:

для дітей віком до 6 років в розрахунку на місяць – 1 408,50 грн (в 2025 році мінімальний розмір становить 1 281,5 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років в розрахунку на місяць – 1 756 грн (в 2025 році мінімальний розмір становить 1 598 грн).

А мінімальний рекомендований розмір аліментів буде становити:

для дітей віком до 6 років в розрахунку на місяць – 2 817 грн (в 2025 році мінімальний рекомендований розмір становить 2 563 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років в розрахунку на місяць – 3 512 грн (в 2025 році мінімальний рекомендований розмір становить 3 196 грн).

Експертка звернула увагу, що в Україні є кілька способів виконання батьками обов’язку утримувати дитину, в залежності від якого і визначається розмір аліментів.

– Так, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, – наголосила адвокатка.

Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом, як і розмір аліментів у твердій грошовій сумі. У той же час, що в першому, що в другому варіанті розмір аліментів на одну дитину відповідного віку до виплати не може бути меншим за мінімально гарантований розмір.

Максимальний розмір аліментів на дітей у 2026 році

Також законодавством встановлено межу максимального розміру аліментів, коли останні стягуються на підставі судового наказу, коли немає спору щодо вимог про стягнення аліментів. В такому разі розмір аліментів не може становити більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

У 2026 році для дітей віком до 6 років в розрахунку на місяць максимальний розмір аліментів буде становити 28 170 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років – 35 120 грн.

– Батьки в позасудовому порядку також можуть домовитись між собою про участь того з батьків, хто проживає окремо від дитини в її утриманні в грошовій формі, – наголосила експертка.

У цьому випадку батьки самостійно визначають розмір аліментів, порядок і терміни виплат. Єдина умова, що розмір аліментів в такому порядку не може бути меншим за мінімально гарантований розмір на дитину відповідного віку.

