Навчальний рік 2025-2026 в Україні традиційно стартував 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року. Водночас школи мають право самостійно планувати навчальний процес, тому графік канікул може відрізнятися навіть у межах одного міста чи району. 

Факти ICTV дізнавалися, коли почнуться зимові канікули у 2026 році та скільки вони триватимуть. 

Коли зимові канікули у 2026 році та скільки вони триватимуть 

Остаточні дати визначає педагогічна рада кожного навчального закладу. Вона ж ухвалює рішення щодо тривалості навчального року та форм організації освітнього процесу — очної, дистанційної чи змішаної. 

Зимові канікули орієнтовно почнуться з 27 грудня 2025 року та триватимуть до 11 січня 2026 року. 

Скільки триватимуть зимові канікули у 2026 році 

Орієнтовно зимові канікули тривають два тижні. При цьому варто враховувати, що на календар канікул можуть впливати реалії сьогодення — зокрема безпекова ситуація в регіонах та епідеміологічні ризики.  

У школах, де відбувається очне навчання, можливе тимчасове закриття окремих класів чи всього закладу на карантин, що відповідно позначатиметься на розкладі зимових канікул у 2026 році в школах. 

З моменту набуття чинності та впровадження нового закону Про освіту навчальні заклади отримали автономію. Це означає право на самоврядування, що передбачає самостійність, незалежність і відповідальність в ухваленні рішень з освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань у межах, визначених законодавством. 

Питання структури навчального року регулюються статтею 16 закону — Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти (зокрема її першою, третьою та шостою частинами). 

Заклади середньої освіти самостійно визначають у межах освітньої програми: 

  • структуру навчального року (за чвертями, півріччями або семестрами); 
  • тривалість навчального тижня, дня, уроків і перерв; 
  • інші форми організації освітнього процесу. 

Канікули мають тривати щонайменше 30 календарних днів протягом навчального року. Водночас під час дії воєнного стану ця норма може коригуватися: навчальний рік 2025/2026 може тривати як довше, так і менше за стандартні 175 днів. 

Тривалість і структура освітнього процесу у 2025/2026 навчальному році визначатимуться кожною школою окремо. При цьому враховуватимуться години на організацію навчальної практики чи додаткові консультації для ліквідації прогалин у знаннях учнів. 

Остаточне рішення щодо тривалості навчального тижня (п’ятиденний чи шестиденний), а також розкладу занять і відпочинку ухвалює педагогічна рада закладу освіти. 

