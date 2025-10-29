Навчальний рік 2025-2026 в Україні традиційно стартував 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року. Водночас школи мають право самостійно планувати навчальний процес, тому графік канікул може відрізнятися навіть у межах одного міста чи району.

Факти ICTV дізнавалися, коли почнуться зимові канікули у 2026 році та скільки вони триватимуть.

Коли зимові канікули у 2026 році та скільки вони триватимуть

Остаточні дати визначає педагогічна рада кожного навчального закладу. Вона ж ухвалює рішення щодо тривалості навчального року та форм організації освітнього процесу — очної, дистанційної чи змішаної.

Зараз дивляться

Зимові канікули орієнтовно почнуться з 27 грудня 2025 року та триватимуть до 11 січня 2026 року.

Скільки триватимуть зимові канікули у 2026 році

Орієнтовно зимові канікули тривають два тижні. При цьому варто враховувати, що на календар канікул можуть впливати реалії сьогодення — зокрема безпекова ситуація в регіонах та епідеміологічні ризики.

У школах, де відбувається очне навчання, можливе тимчасове закриття окремих класів чи всього закладу на карантин, що відповідно позначатиметься на розкладі зимових канікул у 2026 році в школах.

З моменту набуття чинності та впровадження нового закону Про освіту навчальні заклади отримали автономію. Це означає право на самоврядування, що передбачає самостійність, незалежність і відповідальність в ухваленні рішень з освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань у межах, визначених законодавством.

Питання структури навчального року регулюються статтею 16 закону — Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти (зокрема її першою, третьою та шостою частинами).

Заклади середньої освіти самостійно визначають у межах освітньої програми:

структуру навчального року (за чвертями, півріччями або семестрами);

тривалість навчального тижня, дня, уроків і перерв;

інші форми організації освітнього процесу.

Канікули мають тривати щонайменше 30 календарних днів протягом навчального року. Водночас під час дії воєнного стану ця норма може коригуватися: навчальний рік 2025/2026 може тривати як довше, так і менше за стандартні 175 днів.

Тривалість і структура освітнього процесу у 2025/2026 навчальному році визначатимуться кожною школою окремо. При цьому враховуватимуться години на організацію навчальної практики чи додаткові консультації для ліквідації прогалин у знаннях учнів.

Остаточне рішення щодо тривалості навчального тижня (п’ятиденний чи шестиденний), а також розкладу занять і відпочинку ухвалює педагогічна рада закладу освіти.

Читайте також Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.