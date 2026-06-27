Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росії більше не належить ініціатива у війні проти України.

Про це очільник польського зовнішньополітичного відомства повідомив в інтерв’ю CBS News.

Росія втратила ініціативу у війні – Сікорський

На думку дипломата, успішний опір України у війні позбавив Росію ресурсів, необхідних для проведення ефективного вторгнення на східний фланг НАТО.

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– Україна, безперечно, здобула перемогу на Чорному морі. Росія явно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та безпілотники, але не може вільно літати над Україною. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут, – сказав він.

Очільник польського МЗС також зазначив, що Україна встановила вогневий контроль над стратегічною автомагістраллю, яка з’єднує Донбас і Крим.

Сікорський зауважив, що війни зазвичай не розвиваються лінійно, а проходять через окремі фази.

– Але схоже, що фаза, коли ініціатива належала Росії, закінчилася, – наголосив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна поки не фіксує ознак наближення швидкого перелому у війні з Росією, проте розраховує на поступове виснаження ресурсів противника.

За його словами, стратегія Сил оборони спрямована на досягнення моменту, коли противник втратить спроможність вести активні бойові дії.

За інформацією головнокомандувача, Росія зосередила на території України близько 721 300 військовослужбовців.

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