Україна уклала 28 міжнародних угод в енергетичній галузі та залучила фінансування на реалізацію проєктів загальною вартістю майже €2 млрд під час конференції URC 2026 у Гданську.

Для підготовки енергетичного сектору до наступного опалювального сезону вдалося мобілізувати понад €550 млн міжнародної підтримки.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Зараз дивляться

Україна уклала 28 міжнародних угод в енергетичній сфері

Експортно-імпортний банк США висловив намір надати $300 млн для фінансування американського обладнання, робіт і послуг для групи Нафтогаз.

Також було підписано угоду про спільні умови з німецьким девелопером Notus Energy щодо залучення кредиту в розмірі €65 млн для фінансування будівництва вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

ДТЕК та GE Vernova досягли домовленостей про спорудження нової парогазової електростанції (CCGT) потужністю 650 МВт. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становитиме €900 млн.

Укладено угоду про спільні умови на €191,2 млн між IFC, ЄБРР, BSTDB, BII Ukraine та Swedfund.

Кошти спрямують на фінансування будівництва вітрової електростанції потужністю 189 МВт, яку реалізовуватимуть дочірні компанії Галнафтогазу.

ЄБРР підписав листи про наміри з Німеччиною щодо внеску в розмірі €45 млн та з Норвегією щодо внеску €10 млн до Програми прискорення розвитку відновлюваної енергетики та ринку України (RAMP-UP).

Розроблений ЄБРР та Світовим банком механізм має забезпечити підтримку 1 ГВт нових потужностей відновлюваної енергетики та потенційно залучити до €1,5 млрд інвестицій.

Кредит у розмірі €90 млн під державні гарантії для Укренерго буде використано для реконструкції окремих підстанцій і посилення корпоративного управління компанії.

Грант на €11 млн від уряду Німеччини через KfW дасть змогу Укренерго придбати критично важливе обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Підписано угоду з урядами Норвегії та Нідерландів про надання гранту в обсязі €44,6 млн для Укрнафти.

Сторони уклали низку меморандумів, які створюють підґрунтя для подальшої співпраці в різних сегментах енергетичної галузі.

Підписано новий меморандум зі Swedfund International, який закладає основу для подальшої модернізації енергетичної інфраструктури.

Нафтогаз підписав низку меморандумів із Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps та ORLEN.

Меморандум з нідерландською компанією CQUESTRA BV (підписаний Нафтогазом і Укрнафтою) започатковує українсько-польський транскордонний проєкт транспортування та геологічного зберігання CO₂ орієнтовною вартістю €8,53 млн.

Новий меморандум між Енергоатомом і ŠKODA JS (Чехія) передбачає розширення співпраці у сфері розвитку нових ядерних потужностей та модернізації ядерної інфраструктури України.

За результатами конференції URC 2026 у Гданську для підготовки української енергетики до наступного зимового періоду було залучено понад €550 млн міжнародної підтримки.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль під час URC 2026 наголосив, що стратегічною метою України до 2035 року є відновлення генеруючих потужностей до рівня 54 ГВт, який існував до початку російської агресії у 2014 році.

Фото: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.