Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розглядає можливість провести завершальні поєдинки своєї кар’єри у Сполучених Штатах.

Про це повідомив спортивний директор українського боксера Сергій Лапін, передає ESPN.

Усик може провести завершальні поєдинки у США

– Як спортивний директор Усика, можу сказати, що це рішення було ухвалене з урахуванням майбутнього суперважкої ваги. Олександр звільнив титули, щоб дати Ентоні Джошуа можливість поборотися за них і знову об’єднати чемпіонські пояси, – пояснив Лапін.

Він додав, що пріоритетом Олександра Усика залишається завершення професійної кар’єри у США.

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Саме у Сполучених Штатах українець “прагне поставити фінальну крапку у своїй боксерській спадщині”.

Менеджер підтвердив, що український боксер збереже пояс The Ring, який є символом лінійного чемпіона дивізіону.

Нагадаємо, 26 червня колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик оголосив про рішення зробити вакантними всі свої чемпіонські титули.

Усик став першим боксером в історії, який тричі здобував статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних поясів.

Перший раз він досяг цього у крузервейті у 2018 році, а згодом двічі – у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.

Після того як були звільнені пояси WBC, WBA та IBF, Ріко Верховен запропонував Усику провести реванш.

У травні 2026 року українець переміг нідерландця у конкурентному поєдинку, який відбувся в Єгипті.

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