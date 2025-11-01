Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду сформувати масштабний пакет програм допомоги, який запрацює вже у грудні.

Ідеться про комплексну зимову підтримку для громадян у різних регіонах країни.

– Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані, – повідомив президент у своєму зверненні.

Пряма фінансова допомога і підтримка вразливих груп

За словами глави держави, перш за все йдеться про пряму фінансову підтримку, подібну до тієї, що діяла торік, яку громадяни зможуть витратити на найнеобхідніше.

Окремо планується додаткова програма допомоги для найбільш уразливих категорій: самотніх літніх людей, багатодітних родин та мешканців зон бойових дій.

– Прем’єр-міністр України представить усі деталі, – уточнив Зеленський.

Фіксовані тарифи на газ і електроенергію

Президент наголосив, що уряд збереже стабільні тарифи для населення.

– Обов’язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень. Також на електрику для побутових споживачів, – запевнив глава держави.

Безкоштовні залізничні поїздки: програма УЗ-3000

Зеленський повідомив, що розглядається запуск спеціальної програми транспортної підтримки українців — УЗ-3000.

– Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів-Київ, Київ-Дніпро, будь-які інші, – зазначив президент.

За його словами, програма зараз опрацьовується спільно з Укрзалізницею, і має стати частиною державної підтримки сфери пасажирських перевезень.

Розширення медичних програм

Окрему увагу приділено розвитку системи охорони здоров’я. Зеленський повідомив, що новий проєкт безкоштовних медичних чекапів має запрацювати вже з січня 2026 року.

– Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоров’я, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоров’ю, має запрацювати вже в січні, – сказав він.

Президент доручив уряду завершити підготовку зимового пакету підтримки до 15 листопада, щоб українці могли скористатися програмами вже цієї зими.

