В Україні оновили правила користування закордонними паспортами. З 29 жовтня 2025 року скасовано тимчасовий порядок, що дозволяв продовжувати термін дії паспорта та додавати до нього дані про дітей. Ці зміни затвердив Кабінет міністрів.

Про зміни в паспортній системі з 29 жовтня 2025 року та про те, що чекає на українців, ми розпитали у юристки практики вирішення судових спорів у компанії RELIANCE, членкині Миколаївської обласної організації Союз юристів України та Асоціації правників України Олени Бондаренко.



Зміни у паспортній сфері з 29 жовтня: що чекає на українців

Як пояснила юристка, на початку повномасштабного вторгнення РФ вийшла з ладу паспортна система України, що призвело до неможливості оформлення нових паспортів, тому, як виняткову міру, було запроваджено тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів. Після відновлення роботи зазначеної системи, посольства та консульства України відновили оформлення паспортів.

З 29 жовтня 2025 року були внесені зміни до постанови Кабінету міністрів України, якою в лютому 2022 року було запроваджено тимчасовий порядок. Відповідно до змін, продовження терміну дії паспортів громадян України для виїзду за кордон та внесення відомостей про дітей до таких документів застосовується посольством або консульською установою України у разі відсутності технічної можливості оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обміну та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

– На офіційних сторінках консульських установ України в різних країнах світу після ухвалення змін уже з’являється інформація щодо припинення опрацювання звернень стосовно продовження терміну дії паспортів громадян України для виїзду за кордон та внесення відомостей про дітей до таких документів, – повідомила юристка.

Юристка пояснила, що ті країни, які наразі не мають технічної можливості оформлення, обміну та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, будуть тимчасово продовжувати терміни дії паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Біометричний закордонний паспорт: як оформити за межами України

Громадяни України, у яких закінчується термін дії закордонного паспорта, можуть звернутися до посольства, консульства або філії ДП Документ для оформлення нового закордонного біометричного паспорта для себе та дітей.

Основні зміни:

Термін дії закордонного паспорта для осіб від 16 років – максимум 10 років.



Термін дії для дітей до 16 років – максимум чотири роки.



Кожен громадянин має мати власний паспорт.



Якщо ви перебуваєте за кордоном і прикордонники не дозволяють повернутися в Україну через продовжений закордонний паспорт для дорослого або дані про дітей, то зверніться до найближчого посольства або консульства України для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Посвідчення оформлюється в день звернення. Дітям до 16 років – безкоштовно, дорослим – за тарифами консульського збору.



Якщо ви перебуваєте в Україні і прикордонники країн ЄС не впускають вас або дітей з “продовженим” паспортом, то зверніться до будь-якого відділення ДП Документ, ЦНАП або територіального підрозділу міграційної служби для оформлення нового закордонного паспорта.



Для поїздок зі США, Канади або інших країн до шенгенської зони, то авіаперевізники допускають до рейсу лише громадян із паспортами терміном дії до 10 років (тобто “непродовженими”). Законодавство України дозволяє мати два закордонні паспорти.

Біометричний паспорт: як виглядає

Біометричний паспорт виглядає як книжечка з темно-синьою обкладинкою (як звичайний закордонний паспорт), але має кілька ключових відмінностей. На обкладинці знизу розташований золотий символ, що вказує на наявність вбудованого чипа.

Усередині, на пластиковій сторінці з вашими даними, є безконтактний електронний носій інформації (чип) з біометричними даними (відбитки пальців, цифрове фото, підпис).

Джерело : МЗС

