В Украине обновили правила пользования загранпаспортами. С 29 октября 2025 года отменен временный порядок, позволявший продлевать срок действия паспорта и добавлять в него данные о детях. Эти изменения утвердил Кабинет министров.

Об изменениях в паспортной системе с 29 октября 2025 года и о том, что ждет украинцев, мы расспросили юриста по практике разрешения судебных споров в компании RELIANCE, члена Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины Елену Бондаренко.

Изменения в паспортной сфере с 29 октября: что ждет украинцев

Как пояснила юрист, в начале полномасштабного вторжения РФ вышла из строя паспортная система Украины, что привело к невозможности оформления новых паспортов, поэтому, в качестве исключительной меры, был введен временный порядок продления срока действия загранпаспортов. После возобновления работы указанной системы, посольства и консульства Украины возобновили оформление паспортов.

С 29 октября 2025 года были внесены изменения в постановление Кабинета министров Украины, которым в феврале 2022 года был введен временный порядок. В соответствии с изменениями, продление срока действия паспортов граждан Украины для выезда за границу и внесение сведений о детях в такие документы применяется посольством или консульским учреждением Украины в случае отсутствия технической возможности оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

— На официальных страницах консульских учреждений Украины в разных странах мира после принятия изменений уже появляется информация о прекращении обработки обращений о продлении срока действия паспортов граждан Украины для выезда за границу и внесении сведений о детях в такие документы, — сообщила юрист.

Юрист пояснила, что те страны, которые в настоящее время не имеют технической возможности оформления, обмена и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу, будут временно продлевать сроки действия паспортов граждан Украины для выезда за границу.

Биометрический заграничный паспорт: как оформить за пределами Украины

Граждане Украины, у которых истекает срок действия загранпаспорта, могут обратиться в посольство, консульство или филиал ГП Документ для оформления нового биометрического загранпаспорта для себя и детей.

Основные изменения:

Срок действия загранпаспорта для лиц от 16 лет – максимум 10 лет.

Срок действия для детей до 16 лет – максимум 4 года.

Каждый гражданин должен иметь собственный паспорт.

Если вы находитесь за границей и пограничники не позволяют вернуться в Украину из-за продленного заграничного паспорта для взрослого или данных о детях, то обратитесь в ближайшее посольство или консульство Украины для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину. Удостоверение оформляется в день обращения. Детям до 16 лет – бесплатно, взрослым – по тарифам консульского сбора.

Если вы находитесь в Украине и пограничники стран ЕС не впускают вас или детей с “продленным” паспортом, то обратитесь в любое отделение ГП Документ, ЦПАУ или территориальное подразделение миграционной службы для оформления нового загранпаспорта.

Для поездок из США, Канады или других стран в шенгенскую зону авиаперевозчики допускают к рейсу только граждан с паспортами сроком действия до 10 лет (то есть “непродленными”). Законодательство Украины позволяет иметь два заграничных паспорта.

Биометрический паспорт: как выглядит

Биометрический паспорт выглядит как книжечка с темно-синей обложкой (как обычный загранпаспорт), но имеет несколько ключевых отличий. На обложке внизу расположен золотой символ, указывающий на наличие встроенного чипа.

Внутри, на пластиковой странице с вашими данными, находится бесконтактный электронный носитель информации (чип) с биометрическими данными (отпечатки пальцев, цифровое фото, подпись).

Источник : МИД

