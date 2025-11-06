Осінь поступово вступає в свої права і температура повітря знижується, міста по всій Україні готуються до нового опалювального сезону. Оскільки Одеса — південне місто, опалення тут зазвичай вмикають пізніше, ніж в інших регіонах.

Та попри тепліший клімат, міські служби вже активно проводять підготовку теплових мереж, щоб забезпечити безперебійну подачу тепла в оселі одеситів, як тільки погода вимагатиме цього.

Коли розпочнеться опалювальний сезон в Одесі у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Підготовка до опалювального сезону 2025 в Одесі

В Одеській області офіційно розпочинають опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Про це очільник ОВА 29 жовтня повідомив в етері Суспільного. За його планом, тепло з’явиться у домівках жителів регіону протягом найближчих десяти днів, максимум двох тижнів.

Як повідомив посадовець, погодні умови на Одещині залишаються відносно теплими, тож графік запуску тепла залежатиме від температури в кожному населеному пункті. У північних районах області батареї мають потеплішати впродовж трьох–п’яти днів, тоді як в Одесі та на півдні — орієнтовно за тиждень або трохи більше.

Кіпер зазначив, що наразі погода дозволяє економити ресурси, проте всі котельні вже повністю підготовлені до роботи. Опалення вмикатимуть у тих громадах, де протягом кількох діб температура повітря опуститься нижче +8 °С.

Загалом опалювальний сезон в Україні стартував 28 жовтня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава вже забезпечила 70% необхідного фінансування для імпорту газу, а також очікує додаткову підтримку від Європейського Союзу та Нідерландів.

Опалювальний сезон в Одесі: дата

Правила початку опалювального сезону в Україні визначені чинним законодавством. Вони базуються на Постанові КМУ № 830 від 21 серпня 2019 року.

Дату початку опалювального сезону в Одесі 2025-2026 та її завершення визначають органи місцевого самоврядування — міські ради чи відповідні адміністративні структури. При ухваленні рішення враховують кліматичні умови конкретного регіону та технічну готовність тепломереж.

Підставою для початку опалювального сезону є середньодобова температура +8 °C і нижче, яка тримається протягом трьох діб поспіль.

Спочатку тепло подають у заклади соціальної сфери — лікарні, дитячі садки, школи. Лише після цього підключають житлові будинки.

Рішення про старт опалювального сезону ухвалює міська рада, яка керується як нормативними документами, так і фактичними погодними умовами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.