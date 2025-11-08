Винищувачі Су-57 у РФ називають представником п’ятого покоління.

Що відомо про багатофункціональний винищувач п’ятого покоління Су-57, які його особливості та технічні характеристики – детальніше на Фактах ICTV.

Винищувач Су-57: характеристики

Винищувач Су-57 – це новітній надзвуковий бойовий реактивний літак п’ятого покоління.

Він був розроблений російською об’єднаною авіабудівною корпорацією (ВАТ ОАК).

Цей літак є носієм ракети Х-69, яка була створена на базі Х-59 МК2 спеціально для Су-57, але її також можуть застосовувати й інші винищувачі.

Перший політ Су-57 відбувся в січні 2010 року в Комсомольську-на-Амурі. У грудні 2017 року літак здійснив політ із новими двигунами, наприкінці січня 2018 року розпочав польоти з озброєнням. Су-57 містить технології малопомітності та передову авіоніку.

Літак призначений для знищення всіх видів повітряних цілей у далеких і ближніх боях, а також для ураження наземних та надводних цілей із подоланням систем ППО противника й моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі зробив огляд винищувача Су-57.

– Ракета Х-69 створена на базі Х-59 МК2, насамперед саме під Су-57, його внутрішні відсіки прямокутної форми. Тому не дивно, що вона може запускатися з цього бойового літака. Тобто ракета Х-69 входить до комплексу озброєння російського винищувача Су-57. Поява сучасного бойового літака Су-57 над Чорним морем є досить ризикованою й може свідчити про нестачу сучасної тактичної авіації у РФ, адже навіть Су-34 і Су-35 мають свій ресурс та межі можливостей, – зазначив Олександр Коваленко.

Точних даних про ймовірну кількість Су-57 у Росії немає. Орієнтовно, це може бути від 10 літаків.

У різних джерелах можна натрапити на інформацію, що п’ять літаків Су-57 стоять в Ахтубінську на летовищі 929 випробувального центру Міноборони РФ.

Су-57: технічні характеристики літака

Основні характеристики російського винищувача Су-57:

максимальна швидкість – 2 600 км/год;

маса порожнього літака – 18 500 кг;

розмір крила – 14 м;

довжина літака – 19,7 м;

екіпаж – одна людина.

Військовий літак Су-57 може завдавати ударів ракетами Х-69. Загальна ціна проєкту Су-57 оцінена у $8-10 млрд.

