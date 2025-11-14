Від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 30 авіаційних ударів і скинули 73 керовані авіаційні бомби.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 687 дронів-камікадзе та здійснив 3 624 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 14 листопада 2025

Ситуація в Україні на 14 листопада 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 194 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського, Красного Першого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп’янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив дев’ять атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білицьке, Разіне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровськ, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Єгорівка, Першотравневе та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну наступальну дію в напрямку Антонівського мосту.

Втрати ворога на 14 листопада 2025

особового складу – близько 1 156 440 (+1040) осіб;

танків – 11 344;

бойових броньованих машин – 23 569 (+2);

артилерійських систем – 34 423 (+35);

РСЗВ – 1 540;

засобів ППО – 1 242;

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442);

крилатих ракет – 3 926;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 306 (+95);

спеціальної техніки – 3 993.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 360-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

