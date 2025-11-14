С начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 30 авиационных ударов и сбросили 73 управляемые авиационные бомбы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 687 дронов-камикадзе и осуществили 3 624 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и осуществил 194 артиллерийских обстрела, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Купянска, Новоосинового, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбровка, Грековка, Твердохлебово, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил девять атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 16 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Шаховое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Червоный Лиман, Покровск, Мирноград, Лесовка, Зверовое, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 12 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблоково, Солодкое, Белогорье.

На Ореховском направлении агрессор провел 12 атак в районах Малой Токмачки, Степового, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении враг провел одну бесполезную наступательную операцию в направлении Антоновского моста.

Потери врага на 14 ноября 2025

личного состава – около 1 156 440 (+1040);

танков – 11 344;

боевых бронированных машин – 23 569 (+2);

артиллерийских систем – 34 423 (+35);

РСЗО – 1 540;

средств ПВО – 1 242;

самолетов – 428;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 80 387 (+442);

крылатых ракет – 3 926;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 67 306 (+95);

специальной техники – 3 993.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

