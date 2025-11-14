Готуємо посилення авіації: Зеленський анонсував історичну угоду з Францією
Україна готує постачання нових систем протиповітряної оборони та посилення своєї авіації, зокрема в межах угоди із Францією.
Підготовка відповідних рішень уже триває, і, за словами президента Володимира Зеленського, ідеться про майбутню “історичну угоду”.
Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Зеленський анонсував історичну угоду з Францією
Український лідер нагадав, що країни Півночі та Балтії цього тижня погодили виділення $500 млн на програму PURL, яка дозволить закупити для України американське озброєння.
За його словами, такий пакет суттєво посилить українську здатність протидіяти російським ударам.
— Ми готуємо постачання і інших потужних систем ППО та працюємо над зміцненням нашої авіації. Зокрема, готується сильна угода з Францією. Переконаний, найближчим часом ми її фіналізуємо — це буде по-справжньому історичний документ, — зазначив президент.
Раніше в Єлисейському палаці підтвердили, що 17 листопада Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського в Парижі.
Як повідомляє BFM, цей візит має засвідчити незмінну підтримку Франції та сприяти прогресу у питанні безпекових гарантій у межах так званої Коаліції охочих.
Це буде вже дев’ятий приїзд українського лідера до Франції від початку повномасштабної війни.
Очікується, що сторони обговорять і двосторонні проєкти у сферах енергетики, економіки та оборони.
Паралельно триває авіаційне посилення України.
Нещодавно Зеленський разом із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном підписали угоду про наміри щодо передачі Україні багатоцільових винищувачів Gripen.
Прем’єр Крістерссон уточнив, що йдеться не про негайну передачу, а про наміри, які відкривають можливість майбутньої закупівлі Україною приблизно 100–150 літаків Gripen серії E — нової модифікації, що лише запускається у виробництво.
За його словами, це стане стартом тривалої, на 10–15 років, програми створення потужних та модернізованих Повітряних сил України.